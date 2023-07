Saiba como e quanto pagar nas suas compras no Exterior

Você conhece a taxa de importação e quanto você paga pelas suas compras no exterior? Afinal, no mundo globalizado em que vivemos, as compras internacionais se tornaram uma prática comum entre os consumidores.

Assim, a possibilidade de adquirir produtos de outros países através da internet abre um leque de opções e oportunidades. O que permite o acesso a itens exclusivos e preços mais atrativos.

No entanto, é importante estar ciente de que, ao realizar compras no exterior, pode haver incidência de taxas de importação, o que pode afetar o custo final do produto adquirido.

Pensando nisso, neste texto, vamos trazer mais detalhes sobre o que é a taxa de importação, como ela é calculada e algumas dicas essenciais para evitar surpresas desagradáveis em suas compras internacionais. Acompanhe a leitura!

O que é taxa de importação?

A taxa de importação, também conhecida como imposto de importação, é um encargo fiscal aplicado sobre produtos adquiridos no exterior e que ingressam no Brasil.

Ademais, o objetivo dessa taxa é proteger a indústria nacional, equilibrar a balança comercial e gerar receitas para o Estado.

O cálculo da taxa aqui no Brasil, é baseado em um percentual, que atualmente é de 60%, sobre o valor aduaneiro da mercadoria, que inclui o preço do produto, o frete internacional e o seguro.

Contudo, cada país possui suas próprias regulamentações e percentuais específicos para diferentes tipos de produtos. Assim, ao comprar no exterior, é essencial considerar a taxa de importação, pois ela pode impactar significativamente o custo final do produto importado.

Como a taxa de importação é calculada?

A taxa de importação é calculada com base em um percentual sobre o valor aduaneiro da mercadoria, que inclui o valor do produto, o frete internacional e o seguro.

No Brasil, atualmente, de acordo com as normas do Ministério da Fazenda, o percentual da taxa de importação é de 60% sobre o valor total da sua compra.

Além disso, em alguns casos, produtos específicos podem estar sujeitos a impostos adicionais, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



Você também pode gostar:

Cuidados e dicas ao comprar no exterior

Antes de realizar suas compras no exterior, é fundamental tomar algumas medidas e seguir algumas dicas para evitar problemas com a taxa de importação e garantir uma experiência de compra mais tranquila. Algumas dicas importantes incluem:

Pesquise sobre as regulamentações vigentes

Ao realizar pesquisas sobre as regulamentações vigentes no Brasil, é fundamental buscar informações atuais em fontes oficiais. Afinal, as regulamentações podem abranger diversos setores, como comércio, tributação, saúde, meio ambiente e trabalho.

Portanto, é importante identificar os órgãos governamentais responsáveis por cada área de interesse. Portais oficiais, como os do governo federal e dos estados, oferecem acesso a leis, decretos, portarias e outras normas.

Verifique o valor da taxa de importação antes da compra

Antes de efetuar uma compra internacional, é imprescindível verificar previamente o valor da taxa de importação. Essa etapa possibilita que o comprador tenha uma estimativa dos custos adicionais associados à importação do produto desejado.

Ademais, alguns sites de compras internacionais oferecem ferramentas para calcular antecipadamente essas taxas, permitindo uma análise mais clara do preço total do produto antes de finalizar a transação.

Fique atento aos limites de isenção

Muitas pessoas acreditam que existe um limite mínimo para que não ocorra a taxação, quando as compras internacionais entrarem no Brasil.

Contudo, esse limite, que atualmente é de 50 dólares, não se aplica a compras no varejo, em lojas ou marketplaces, por exemplo. Ou seja, esse limite só vale para quem recebe um presente, de alguém que mora fora do Brasil.

Assim, qualquer compra pode pagar taxas, independentemente do valor. No entanto, é comum que alguns produtos passem pela alfândega sem receber tributação, porém, isso ocorre na maioria das vezes, pelo fato das empresas dividirem os pacotes, para tornar o valor da nota mais baixo.

Declare corretamente o valor da compra

Ao preencher a declaração aduaneira, certifique-se de informar o valor correto da compra, evitando subdeclarar ou super declarar o valor do produto.

Afinal, esse tipo de comportamento pode ser crime, o que leva o consumidor a responder sanções por parte do Ministério da Fazenda e da Receita Federal.

Coloque essas dicas em prática e evite transtornos

Comprar no exterior pode ser uma experiência gratificante e enriquecedora. No entanto, é importante estar ciente das taxas de importação e dos possíveis custos adicionais que podem surgir.

Com essas informações em mente, você estará melhor preparado para aproveitar as vantagens das compras internacionais sem preocupações excessivas com os impostos de importação.