Saiba como fazer online no site dos Correios HOJE

O CEP é a sigla de Código de Endereçamento Postal, um sistema criado para facilitar a organização e a entrega das correspondências. Cada CEP é composto por oito dígitos e corresponde a um endereço específico, que pode ser uma rua, uma avenida, um prédio, uma caixa postal, entre outros.

Mas como saber qual é o CEP de um determinado endereço? É muito simples: basta acessar o site dos Correios e fazer a consulta online.

Como consultar o CEP nos Correios?

Os Correios é a maior empresa de transporte de mercadorias do Brasil. Ela atua em todos os estados do país e é parceira de mais de 70 mil lojas virtuais. Além disso, de todo o comércio eletrônico brasileiro, a empresa possui participação de 40%.

Assim, a empresa realiza o transporte de diversos tipos de produtos, atendendo de norte a sul do Brasil.

Os consumidores que recebem as mercadoria por meio dos Correios podem contar com vários serviços online da empresa. Um dos serviços mais acessados pelos internautas é a consulta do CEP.

Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o passo a passo da consulta. Por isso, confira a seguir como saber o cep de forma simples e rápida no site dos Correios.

Passo a passo para consultar o CEP nos Correios

Através do serviço de consulta do CEP dos Correios, os consumidores podem pesquisar o nome da rua, bairro e município, de forma a identificar o destino dos seus pacotes. Confira o passo a passo:

Primeiro, acesse o site oficial dos Correios; Depois, procure pela opção “Busca CEP ou endereço”; Assim, você poderá buscar pelo nome da rua ou bairro. Basta inserir a informação no campo indicado e clicar na lupa para pesquisar; Na página seguinte aparecerão todos os endereços do Brasil que possuem essa informação, de forma completa.

Vale lembrar que, para garantir o sucesso da busca, é importante não inserir informações como número de casa, apartamento, lote, prédio ou mesmo abreviaturas na pesquisa.

Serviços online disponíveis nos Correios

Além da consulta do CEP, os Correios oferecem diversos serviços online que podem facilitar a vida dos seus usuários. A seguir, confira quais são os principais serviços disponíveis para os consumidores: Acompanhar o rastreamento do objeto: É possível acompanhar o rastreamento do objeto comprado ou vendido pelo site ou pelo aplicativo dos Correios. Com o rastreamento, o cliente pode saber onde está o seu objeto, qual é o prazo estimado de entrega, se houve algum problema na entrega e se o objeto foi entregue ou não;

Simular preços e prazos de entrega: Com a simulação dos Correios, você pode saber quanto vai custar o envio ou recebimento da sua encomenda, qual é o prazo estimado de entrega e quais são as opções de serviços disponíveis;

Encontrar a agência mais próxima: Através da busca online é possível saber onde estão localizadas as agências dos Correios mais próximas de você, quais são os horários de funcionamento e os serviços oferecidos;

Acessar o "Minhas importações": O usuário pode acessar o "Minhas importações" para acompanhar o processo de importação do seu produto, pagar os impostos e taxas devidos, solicitar a revisão do tributo, solicitar a entrega em domicílio ou retirada na agência;

Consultar a Central de Informações: Com a Central de Informações, você pode acessar as perguntas frequentes sobre os principais assuntos relacionados aos Correios, enviar uma mensagem para os Correios com a sua dúvida ou sugestão e consultar as respostas recebidas dos Correios.