Saiba como funciona os KPIs de vendas e aumente seus números

Produtos, processos de produção e novas tecnologias ganham asas para voar mais alto, impulsionando o sucesso das empresas. Nesse cenário, é fundamental direcionar o olhar atento aos indicadores de desempenho, conhecidos como KPIs (Key Performance Indicators).

Por isso que este artigo, se volta para apresentar como funciona cada KPI, para que você entenda e aumente seus números.

O que são esses KPIs de Vendas?

Os KPIs de vendas, ou Indicadores-chave de Desempenho, são ferramentas poderosas que coletam e medem dados essenciais para impulsionar o desempenho das vendas.

Desse modo, eles nos guiam através de estratégias contínuas e soluções direcionadas às necessidades internas da empresa. Para isso, usam a força da tecnologia, como big data, inteligência artificial e machine learning.

A Importância dos KPIs de Vendas

Para garantir a longevidade e prosperidade de qualquer empresa, é crucial compreender a importância dos KPIs de vendas. Portanto, ao focar na experiência personalizada do cliente, esses indicadores se tornam um farol. Pois, iluminam estratégias internas e externas e ajudam a entender o comportamento do consumidor e identificar oportunidades de venda.

Principais Tipos de KPIs de Vendas

No vasto universo dos negócios, encontramos uma diversidade de KPIs de vendas, e escolher os mais relevantes para a nossa empresa é essencial. Além disso, alinhar esses indicadores com nossos objetivos e metas de vendas é a chave para o sucesso.

Vamos, agora, apresentar alguns dos principais KPIs de vendas:

Número de Oportunidades Geradas

Esse KPI mede a quantidade de pessoas que iniciaram interações com a empresa, seja através de anúncios pagos, postagens em redes sociais, ligações recebidas ou visitas presenciais.



Você também pode gostar:

Taxa de Conversão

Sem dúvida, um dos KPIs mais cruciais, revela quantos dos contatos iniciais se tornaram clientes efetivos. Assim, para calcular a taxa de conversão, dividimos o total de clientes pelo total de oportunidades abertas.

Tempo de Venda

Esse KPI mede a eficiência do nosso atendimento, registrando o tempo entre o interesse do cliente em adquirir um produto ou serviço e o fechamento da venda.

Ciclo de Venda

Esse ciclo vai desde o primeiro contato com o cliente até a concretização da venda. Dessa maneira, a sua média é calculada subtraindo-se o tempo médio para fechar uma venda do tempo médio de prospecção.

Essa métrica é especialmente relevante para empresas com processos de vendas mais prolongados ou produtos de alto valor agregado. Ademais, ele também é um aliado valioso na gestão financeira.

Custo de Aquisição por Cliente (CAC)

O CAC é calculado dividindo o investimento total em marketing e vendas pelo número de novos clientes obtidos no período. Aqui, essa métrica permite saber exatamente quanto investimos para conquistar cada novo cliente.

Por isso, é importante considerar no cálculo todos os custos que se relacionam com as ações de marketing, promoções e bônus para a equipe de vendas.

Ticket Médio

Esse KPI representa o valor médio de vendas por cliente. Para calculá-lo, basta dividir o total de receitas pelo número de vendas realizadas. Desse modo, essa métrica nos permite observar um padrão dos gastos de cada cliente e é útil para planejar ações de promoção, upsell, cross-sell, entre outras.

Lifetime Value (LTV)

O LTV, traduzido como “valor ao longo da vida”, representa o valor financeiro médio que um cliente gera para a empresa durante o tempo em que é cliente ativo.

Seu cálculo é feito multiplicando-se o valor médio de compra por cliente pelo tempo médio de relacionamento com o cliente. Aliás, essa métrica é especialmente relevante para empresas que trabalham com assinaturas, sistemas SaaS ou vendas recorrentes.

Retorno sobre o Investimento (ROI)

O ROI é outro indicador relevante entre os KPIs de vendas. Ele mostra o lucro ou prejuízo gerado em relação ao valor investido em projetos, campanhas ou ações de vendas.

A fórmula do ROI é: ((Lucro – Investimento) ÷ Investimento). Desse modo, esse indicador orienta a tomada de decisões estratégicas em relação aos investimentos realizados.

Retenção de Clientes

A retenção de clientes fornece informações sobre a entrada e saída de clientes na base de clientes da empresa. Com isso, esses dados são valiosos para analisar a qualidade do atendimento, dos produtos e serviços oferecidos pela empresa e identificar oportunidades de melhorias para fidelizar os clientes.

Monthly Recurring Revenue (MRR)

Essa métrica, traduzida como “receita mensal recorrente”, representa as receitas geradas mensalmente a partir de assinaturas ou contratos de serviços. Logo, o MRR é um indicador-chave para monitorar o crescimento sustentável da empresa.

Como eles auxiliam o sucesso empresarial?

Os KPIs de vendas são ferramentas poderosas que auxiliam as empresas a administrar o crescimento de seus negócios com estratégia e saúde financeira. Por isso, com a análise criteriosa dessas métricas, é possível otimizar processos, aumentar a eficiência nas vendas e conquistar melhores resultados em um mercado cada vez mais competitivo.