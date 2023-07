Saiba como garantir 40% DE DESCONTO nas multas de trânsito

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), é uma plataforma online que proporciona descontos significativos em multas de trânsito. O SNE é uma ferramenta de comunicação virtual que permite a transmissão digital de notificações e documentos relacionados a infrações de trânsito. Desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), o sistema oferece um desconto de até 40% em multas para os proprietários de veículos que se cadastram na plataforma.

Nota: O desconto de 40% é válido até a data de vencimento da multa, desde que o usuário opte por não apresentar defesa prévia ou recurso, reconhecendo a infração cometida.

Quem Pode Utilizar o SNE?

O SNE está disponível para:

Pessoas jurídicas proprietárias de veículos;

Pessoas físicas proprietárias de veículos.

Mesmo aqueles que não possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem aderir ao SNE utilizando o número do Registro Nacional de Veículo (RENAVAM).

Como se Cadastrar no SNE?

O cadastro no SNE pode ser realizado de duas formas: pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo Portal de Serviços.

Cadastro pelo Aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Faça o login no aplicativo instalado em seu celular e clique em “Infrações”. Selecione se deseja consultar infrações por infrator ou por veículo. Uma mensagem aparecerá na tela do seu celular indicando “Aderir ao SNE”. Clique nessa opção, preencha seus dados e clique em “Aderir”.

Importante: Se a mensagem não estiver aparecendo, é provável que você já tenha aderido ao SNE anteriormente. Verifique essa informação no Portal de Serviços.



Cadastro pelo Portal de Serviços

Após fazer login no Portal de Serviços, localize o bloco “Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)” e clique em “Minha Adesão ao SNE”. Preencha seus dados pessoais e clique em “Aderir”. Você receberá um e-mail para ativar seu cadastro.

Documentação Necessária para aderir ao SNE

Para aderir ao SNE, você precisará fornecer:

Número de segurança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); ou

Número do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Cancelamento da Adesão ao SNE

O usuário pode cancelar a adesão ao SNE a qualquer momento, voltando a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidades por via postal.

?A Expansão do SNE

O mês de julho marcou um aumento considerável na adesão ao SNE. Cinco municípios do Rio de Janeiro aderiram ao sistema no dia 24, aumentando ainda mais a sua abrangência. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Tocantins também integrou o sistema no dia seguinte, o que significa que todas as multas estaduais agora podem ser pagas usando a tecnologia do SNE.

Acelerando a Comunicação de Infrações

O SNE é uma solução desenvolvida pelo Serpro, a maior empresa pública de tecnologia do Brasil, para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Um dos desafios enfrentados no desenvolvimento do SNE foi a agilização da comunicação das infrações de trânsito entre os diversos órgãos autuadores em todo o país. Clique aqui para conhecer todos órgãos que já aderiram à tecnologia. Mas adiantamos que a PRF e DNIT são adeptos do SNE.

Tecnologia por Trás do SNE

O Serpro utilizou tecnologias de ponta para construir o SNE. O sistema integra mensageria, big data, alto poder de processamento e resiliência para oferecer os melhores resultados. O SNE foi desenvolvido em Java, uma linguagem de programação amplamente usada para aplicações web, e é hospedado na nuvem própria do Serpro, o Estaleiro.

O SNE representa um avanço significativo na gestão de infrações de trânsito, oferecendo uma maneira mais cômoda e eficiente para os motoristas lidarem com multas. Com a adesão crescente de municípios e órgãos de trânsito, o sistema promete se tornar uma ferramenta indispensável para os motoristas de todo o Brasil.