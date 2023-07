Saiba como imprimir o CPF Digital

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos principais documentos dos cidadãos. Normalmente, a Receita Federal o utiliza para a identificação de contribuintes. Todavia, ele é utilizado por empresas, na internet, ao comprar um produto ou um serviço, ou seja, seu número é essencial para o dia a dia de uma pessoa.

Analogamente, com o desenvolvimento tecnológico, ficou bastante raro uma pessoa utilizar o seu CPF de maneira impressa, ou mesmo através de um cartão. No entanto, em algumas ocasiões ter o documento em mãos pode ser necessário, principalmente como uma forma de comprovação, do número a ele relacionado.

Podemos citar como exemplo, algumas instituições financeiras que podem solicitar o cartão com o número de CPF do cidadão, no momento em que ele estiver abrindo uma conta bancária. Isso pode acontecer no caso de a pessoa não ter em mãos outros documentos válidos, que podem ser úteis como forma de identificação.

A princípio, a versão impressa do CPF também pode ser utilizada no momento em que a pessoa estiver fazendo a sua declaração do Imposto de Renda. Esse é um momento em que pode ser solicitado ao cidadão, apresentar seu número do CPF junto com seu cartão ou versão impressa, para a comprovação de que é o mesmo.

Necessidade do CPF impresso

Ademais, o documento impresso do CPF também é bastante importante em outras situações, como em transações imobiliárias, quando a pessoa for comprar, vender, ou alugar algum imóvel. Neste caso, é um dos documentos necessários para se fechar o negócio. Portanto, é imprescindível ter essa versão do CPF disponível.

Como imprimir o CPF Digital

Primeiramente, para imprimir o CPF digital, é necessário ir até o portal da Receita Federal do Brasil, na internet. Em seguida, é preciso clicar em “Meu CPF”. Depois, deve-se consultar seus dados, indo com o cursor do mouse até as opções e clicar em “Consultar CPF”. Neste momento, deve-se examinar os dados disponibilizados.

Depois que clicar em “Consultar CPF”, o cidadão irá para uma nova página em que aparecerá um ícone de um botão onde está escrito “Iniciar”. Ao clicar nele, a pessoa irá até a página de emissão do comprovante do CPF. Desse modo, deve-se inserir o número, a data de nascimento e clicar na caixa de segurança.

O site da Receita Federal então irá liberar ao cidadão a consulta de suas informações. Depois o cidadão deve preencher os dados corretamente, e clicar em “Enviar”. Dessa forma, ele poderá fazer mais uma consulta e em seguida, ir para uma página com os dados cadastrais relativos ao seu número de CPF.

Depois, a pessoa deverá procurar pela opção “Imprimir o CPF”. O cidadão deverá clicar nesta opção para gerar uma versão impressa do seu documento. É necessário que a pessoa confira se sua impressora está conectada corretamente ao seu dispositivo. Deve-se ajustar as configurações e pronto, o CPF está impresso.



Observações sobre o CPF impresso

No caso de a pessoa não possuir uma impressora, ela pode também salvar o documento criado no site da Receita Federal como um arquivo PDF, em formato digital. Caso queira, o cidadão pode ir até uma gráfica perto de sua residência e imprimir o documento com o número de seu CPF sem maiores dificuldades.

O ideal é que o cidadão procure fazer uma consulta, sempre que possível, ao site da Receita Federal, para que ele possa confirmar que suas informações estão atualizadas. Isso se deve ao fato de que o Governo Federal costuma modificar a sua metodologia de emissão relativa a importantes documentos dos cidadãos.

Informações junto ao documento

O CPF é um documento de identificação do cidadão, com inúmeras utilidades. Através de seu número, é possível saber a localização da residência de uma pessoa. Essas informações podem ser bastante úteis para todo tipo de empresas e pesquisadores. O nono dígito do seu número corresponde à região fiscal que o emitiu.

Em conclusão, o código 6, por exemplo, quer dizer que o documento foi emitido em Minas Gerais, 7, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, 9, em São Paulo e 0, no Rio Grande do Sul. O CPF 650.826.720-44, por exemplo, teve sua emissão no estado de Minas Gerais. Essa pode ser uma informação importante para vários tipos de empreendimentos.