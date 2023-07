Saiba como se cadastrar e receber!

Muitas pessoas têm perguntas sobre como obter o Kit Antena Digital gratuito. O Kit Antena Digital é um recurso valioso para os brasileiros que desejam continuar a desfrutar do acesso à televisão após a transição completa do sinal analógico para o digital. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias sobre como solicitar seu Kit Antena Digital gratuito.

O que é o Kit Antena Digital?

O Kit Antena Digital é um conjunto de equipamentos fornecido pelo governo para ajudar as famílias a fazerem a transição do sinal analógico para o digital. A transição é necessária porque a antiga faixa de frequência da banda C está sendo desativada e substituída pela banda Ku, que é imune a interferências do 5G.

O Kit Antena Digital inclui:

Um conversor digital O corpo da antena Uma fonte de alimentação Cabo RCA Varetas e suporte com mastro Parafusos, porcas e arruelas para instalação 8 metros de cabo coaxial Um controle remoto com pilhas

Quem pode solicitar o Kit Antena Digital gratuito?

O Kit Antena Digital gratuito é disponibilizado para famílias que se enquadram em determinados critérios. Isso inclui:

Famílias inscritas no CadÚnico

Famílias que possuem equipamentos antigos em funcionamento

Famílias que possuem parabólicas em funcionamento

Famílias que não possuem equipamentos antigos ou parabólicas em funcionamento

Além disso, a renda familiar máxima precisa ser de até três salários mínimos. Também é necessário residir em uma das capitais brasileiras ou em um município com mais de 500 mil habitantes para ter acesso ao benefício.

Como solicitar o Kit Antena Digital gratuito?

O processo para solicitar o Kit Antena Digital é bastante simples e pode ser feito totalmente online. Para se cadastrar, você precisará do seu Número de Identificação Social (NIS) e do seu CPF. Existem duas maneiras de solicitar o kit:

Como se registrar e agendar a retirada do Kit Antena Digital gratuito?



Se você está em situação de vulnerabilidade social, deve registrar sua família no CadÚnico, pessoalmente, em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Seu cadastro será analisado e, se você se enquadrar nos critérios, poderá começar a receber benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, além de ter direito ao Kit Antena Digital.

Para agendar a retirada do kit, você pode ligar ou acessar o site Siga Antenado, onde deverá inserir os dados solicitados e fazer o agendamento. Caso não esteja elegível para receber o kit de forma gratuita, ele pode ser adquirido em lojas de material de construção ou de produtos eletrônicos.

Vantagens do Kit Antena Digital

Com o Kit Antena Digital, famílias de baixa renda de todo o país têm acesso a conteúdos de televisão de qualidade, incluindo notícias, programas educativos e entretenimento. Além disso, o sinal digital oferece uma qualidade de imagem e som superiores ao analógico, proporcionando uma melhor experiência de visualização.

Perguntas Frequentes sobre o Kit Antena Digital

Como obter o Kit Antena Digital gratuito do governo?

Residentes de capitais brasileiras ou municípios com mais de 500 mil habitantes que estão inscritos no Cadastro Único podem receber o Kit. A solicitação deve ser feita através do site Siga Antenado ou pelo telefone 0800 729 2404.

Qual é o número de telefone para solicitar a Antena Digital?

Para solicitar o Kit Antena Digital gratuitamente, você pode ligar para o número 0800 729 2404.

Como saber se tenho direito ao Kit Antena Digital?

Se você está vinculado a algum programa social ligado ao CadÚnico, como o Bolsa Família, e tem uma parabólica em funcionamento, além de morar em alguma capital do Brasil ou em um município com mais de 500 mil habitantes, você deve ter direito ao Kit.

Preciso trocar meu equipamento se já possuo uma antena digital?

Não, a troca não é necessária para quem já utiliza antenas digitais externas (tipo espinha de peixe) ou internas com acesso à TV Digital. Aqueles que possuem TV por assinatura também não precisam de outro equipamento.