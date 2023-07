Saiba de uma vez por todas como ter dois WhatsApp no mesmo celular com números diferentes

É possível e relativamente fácil ter dois WhatsApp com números diferentes no mesmo celular. Uma das formas de fazer isso é instalando o WhatsApp Business, um aplicativo corporativo disponível na Google Play Store e App Store. Os usuários de iPhone (iOS) podem usar essa opção para ter duas contas do mensageiro em seus celulares. Para quem possui dispositivos Android, existem alternativas como a instalação de aplicativos externos.

É importante ressaltar que não é possível ter duas contas do WhatsApp com o mesmo número. Em celulares Android com suporte para dual chip, como da Samsung e Xiaomi, é mais fácil adicionar uma nova conta do WhatsApp. Isso porque o aparelho permite comportar dois números simultaneamente. No entanto, em iPhones, é necessário trocar o chip para registrar o segundo aplicativo.

Guia completo sobre como ter duas contas do WhatsApp no mesmo telefone

Preparamos um guia com algumas dicas para ter dois WhatsApp no mesmo aparelho com números diferentes. Ele aborda diversas formas de realizar essa tarefa, incluindo o uso do Business, Parallel Space e outras opções específicas para diferentes marcas de celulares. Além disso, o guia também aborda a possibilidade de usar dois WhatsApp pelo PC e serviços de contas múltiplas para clonagem.

Os passos para utilizar o WhatsApp Business incluem baixar o aplicativo, concordar com os termos e selecionar a opção “Usar outro número”. Em seguida, basta digitar o novo número a ser usado na segunda conta e prosseguir com a configuração.

Em suma, é possível ter dois WhatsApp com números diferentes no mesmo celular, mas é necessário utilizar métodos específicos de acordo com o sistema operacional e a marca do aparelho. O Business é uma opção viável para iPhones, enquanto dispositivos Android com suporte para dual chip oferecem mais facilidades para adicionar uma nova conta.

O que fazer após baixar o aplicativo

O WhatsApp enviará um SMS para o seu telefone com um código de confirmação, que será detectado automaticamente pelo aplicativo. Em seguida, o mensageiro perguntará se você permite acesso aos contatos e ao armazenamento. Toque em “Continuar” e, nas caixas de diálogo que aparecerem, toque em “Permitir”.

Na tela “Crie seu perfil comercial”, insira seu nome e escolha uma foto de perfil. Toque sobre o campo “Segmento da empresa” e selecione a opção “Não é uma empresa”. Em seguida, pressione “Avançar” e aguarde alguns instantes até a configuração da sua conta.

Na tela “Crie seu catálogo”, toque em “Agora não”. Feito isso, a versão de negócios do WhatsApp será aberta, mostrando uma janela praticamente idêntica à do mensageiro padrão.

Usando o Parallel Space

Baixe o Parallel Space na Google Play Store e abra o aplicativo. Na primeira tela, toque em “Concordar e continuar” e, em seguida, pressione o botão “Continuar”.

O Parallel Space solicitará permissões para fazer chamadas, acessar a localização do dispositivo durante o uso do aplicativo e acessar mídias. Toque em “Permitir” nas três caixas de diálogo que aparecerem. Na tela seguinte, selecione o WhatsApp e toque no botão “Adicionar ao Parallel Space”.



Você também pode gostar:

Uma nova janela de permissão do Parallel Space será exibida. Toque em “Aceitar”. Assim, em seguida, pressione sobre o ícone do WhatsApp para duplicá-lo.

Se o seu WhatsApp for de 64 bits, o Parallel Space solicitará a instalação de um segundo aplicativo para dar suporte à arquitetura. Toque em “Instalar Agora” para ser redirecionado à Play Store e, em seguida, pressione “Instalar”. De volta ao aplicativo, toque em “Conceder” para permitir que o app 64 Bit Support acesse o armazenamento, chamadas e localização. Caso o app não exiba nenhuma mensagem de erro, vá para o próximo passo.

Após tocar no ícone do WhatsApp na tela principal do Parallel Space, você verá a mensagem de boas-vindas. Pressione “Concordar e continuar” para configurar o segundo WhatsApp no seu celular.

Duas contas no mesmo celular Samsung

Abra a bandeja de aplicativos e acesse “Configurações”. Em seguida, toque em “Recursos avançados”.

Para ter dois WhatsApp no mesmo celular Xiaomi

Acesse as “Configurações” do smartphone;

Procure e abra a seção de “Apps” ou “Aplicativos”;

Selecione a opção “Dual Apps”;

Toque em “Criar” na tela seguinte;

Ative a opção ao lado do WhatsApp e clique em “Ativar”;

O WhatsApp duplicado será criado, permitindo que você adicione sua segunda conta.

Para ter dois WhatsApp no mesmo aparelho em outras marcas

Infelizmente, nem todas as marcas possuem um recurso nativo para clonar aplicativos. No entanto, há aplicativos de terceiros disponíveis na Google Play Store que podem ser usados para criar cópias de aplicativos. Dessa forma, eles permitem que você tenha duas contas do WhatsApp em um mesmo dispositivo. Alguns exemplos de aplicativos que possibilitam isso são o “Parallel Space” e o “Dual Space”.

Lembrando sempre que, ao utilizar aplicativos de terceiros, é importante tomar cuidado para garantir a segurança dos seus dados. Com isso, se evita o compartilhamento de informações sensíveis.

Além disso, algumas outras fabricantes também disponibilizam o recurso de contas múltiplas com ferramentas nativas para clonar aplicativos em seus dispositivos. Eis alguns exemplos:

Asus – Acesse as “Configurações”, vá para a seção “Avançado” e selecione “Twin Apps”;

Huawei e Honor – Acesse as “Configurações” e procure por “Twin Apps”;

Oppo – Abra as “Configurações”, vá para “Apps” e escolha “App Clone”;

Vivo – Abra as “Configurações”, vá para “Apps” e escolha “App Clone”.