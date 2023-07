Saiba detalhes sobre concurso UTFPR! Banca definida e edital iminente

O concurso da Universidade tecnológica Federal do Paraná – UTFPR é uma ótima oportunidade para quem busca estabilidade e excelentes benefícios na carreira pública.

Com a banca já definida, os candidatos podem começar a se preparar de forma mais direcionada para enfrentar as etapas do concurso público.

Neste texto, reunimos todos os detalhes sobre o concurso, desde os cargos disponíveis até a data de realização das provas. Fique por dentro das informações mais importantes e esteja preparado para conquistar uma vaga nesta renomada instituição de ensino.

Concurso UTFPR, saiba mais

O concurso UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) está sendo realizado visando preencher vagas no cargo de Técnico-Administrativo em Educação.

A banca organizadora responsável pelo processo seletivo é a FUNTEF (Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, conforme a necessidade da administração pública.

Ademais, a expectativa é que sejam ofertadas um total de 21 vagas, abrangendo diferentes níveis de escolaridade, como nível médio, técnico e superior. Essa diversidade de vagas proporciona oportunidades para profissionais com diferentes formações e habilidades.

A UTFPR, como instituição de ensino voltada para a tecnologia e a ciência, busca profissionais qualificados para compor sua equipe técnico-administrativa. Assim, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento dos processos administrativos da universidade.

Dessa forma, participar do concurso da UTFPR é uma boa oportunidade de fazer parte de uma instituição consolidada e reconhecida nacionalmente, além de oferecer a possibilidade de desenvolvimento profissional e crescimento pessoal.



Afinal, além das vagas disponíveis, o concurso oferece um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, proporcionando a chance de contribuir diretamente para o desenvolvimento da educação tecnológica no Paraná.

Portanto, para aqueles que buscam uma carreira na área da educação com interesse em ingressar na UTFPR, o concurso pode ser uma excelente oportunidade de alcançar esse objetivo.

Como foi a última edição do concurso?

A última edição do concurso UTFPR ocorreu em 2022. Na ocasião, foram ofertadas 6 vagas para os cargos de Técnico de Laboratório, especialista em Biologia, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro especialista em Química, Médico e Técnico Desportivo. Ademais, o certame foi dividido em duas fases.

A primeira fase foi composta por uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. Assim, os candidatos foram avaliados em conhecimentos específicos da área de atuação e em conhecimentos gerais, como língua portuguesa e raciocínio lógico.

Já a segunda fase consistiu em uma prova prática, que teve o objetivo de verificar as habilidades técnicas dos candidatos em suas respectivas áreas.

Todavia, o concurso foi bastante concorrido, com muitos candidatos inscritos. Os candidatos aprovados foram convocados para a nomeação nos cargos, conforme a classificação obtida.

Dicas para se preparar para o concurso UTFPR

Para se preparar de maneira adequada para o concurso da UTFPR, é essencial ter um plano de estudo bem estruturado.

Assim, confira a seguir algumas dicas que podem ajudar nesse processo:

1. Conheça o edital

Para se preparar para o concurso UTFPR, é de suma importância conhecer o edital. Afinal, nele estão especificadas todas as informações relevantes sobre o certame, como data das provas, matérias que serão cobradas e critérios de avaliação.

Além disso, o edital também traz informações sobre requisitos para participação, documentação necessária e prazos para inscrição.

Dessa forma, se familiarizar com o edital é fundamental para uma preparação eficiente e garantir que você esteja apto para enfrentar o processo seletivo com segurança e tranquilidade.

2. Faça um cronograma de estudo

Comece identificando as disciplinas e conteúdos que você precisa estudar. Depois, distribua seu tempo equilibradamente, priorizando as áreas de maior dificuldade.

Ademais, defina metas diárias e semanais realistas e estabeleça intervalos regulares para descanso. Mantenha-se disciplinado e siga o cronograma com comprometimento para maximizar sua eficiência de estudo.

3. Crie um ambiente propício

Para se preparar adequadamente para o concurso da UTFPR, também é essencial criar um ambiente propício ao estudo. Assim, reserve um espaço tranquilo e organizado, longe de distrações. Mantenha uma iluminação adequada e uma cadeira confortável.

Ademais, tenha todos os materiais necessários ao alcance, como livros, cadernos e computador. Estabeleça uma rotina de estudo consistente e evite interrupções durante esse período.

4. Utilize diferentes recursos

Além dos livros e apostilas, utilize recursos como vídeos, áudios, questões de concursos anteriores e simulados online para reforçar o aprendizado.

Esse tipo de material pode ser muito útil para fixar o aprendizado, além de expandir suas fontes, oque contribui para um estudo mais abrangente do conteúdo programático do certame.

Seguindo essas dicas, é possível se preparar de forma mais eficiente para o concurso da UTFPR.

Lembre-se de traçar metas realistas e manter uma rotina disciplinada, pois isso será fundamental para alcançar o sucesso. Boa sorte!

