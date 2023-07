Saiba em quais cidades terá prova da PM SP

A prova da PM SP está marcada para o mês de setembro de 2023. E com a aproximação, muitos candidatos querem saber em quais cidades do estado, poderão prestar o concurso.

Entrar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo é o sonho de muitos, contudo, a concorrência deve ser grande, o que faz com que seja ainda mais importante conhecer os detalhes do edital, bem como os locais de provas.

Pensando nisso, separamos mais informações sobre o assunto, para ajudar você, que sonha em seguir a carreira militar, através da PM SP. Então, se você quer saber mais, não deixe de ler a última linha, para não perder nenhum detalhe importante. Boa leitura!

Quais cidades de São Paulo terão prova da PM SP?

As cidades de Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande e Presidente Prudente terão a prova da PM SP.

Além disso, em Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga também serão locais onde serão realizadas as provas da Polícia Militar de São Paulo.

Essas cidades foram escolhidas para abranger diferentes regiões do estado e facilitar o acesso dos candidatos. Além disso, a realização das provas em várias cidades visa também acomodar muitos candidatos e evitar deslocamentos longos para a participação no exame.

É importante que os candidatos estejam atentos às informações divulgadas pela instituição responsável e se preparem adequadamente para a prova, buscando materiais de estudo e se dedicando aos conteúdos exigidos.

Terá prova da PM SP em outros estados?



Sim, haverá prova da PM SP em outros estados. Ou seja, além de São Paulo, os candidatos terão a oportunidade de realizar o exame em várias cidades pelo Brasil. Algumas delas são:

Belo Horizonte;

Brasília;

Campo Grande;

Cuiabá;

Curitiba;

Florianópolis;

Fortaleza;

Goiânia;

Manaus;

Porto Alegre;

Recife;

Rio de Janeiro;

Salvador;

Vitória.

Essa distribuição geográfica permite que pessoas de diferentes regiões do país concorram a uma vaga na Polícia Militar de São Paulo, ampliando as oportunidades de ingresso na corporação.

Dessa forma, os candidatos poderão escolher a cidade mais próxima ou conveniente para a realização da prova.

Quais as matérias cobradas no concurso da PM SP?

No concurso para a Polícia Militar de São Paulo (PM SP), são cobradas diversas matérias que abrangem diferentes áreas do conhecimento.

Algumas das matérias mais importantes são: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, Noções de Direito, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Atualidades.

A Língua Portuguesa é essencial para o entendimento e a interpretação de textos, além de abordar aspectos gramaticais.

Ademais, a Matemática envolve cálculos, raciocínio lógico e estatística. Já Noções de Informática abrange conhecimentos básicos sobre hardware, software e internet.

Noções de Direito aborda temas como Direitos Humanos, Código Penal e Legislação Específica. Além disso, História e Geografia tratam de conhecimentos sobre o Brasil e o mundo, enquanto Sociologia e Filosofia exploram questões sociais e éticas. Por fim, atualidades abrangem tópicos relevantes e recentes da sociedade.

É importante estudar todas essas matérias de forma equilibrada, dedicando tempo e atenção a cada uma, a fim de aumentar as chances de aprovação no concurso da PM SP.

Quais as etapas do certame?

A primeira etapa do concurso PM SP é a prova objetiva, que aborda disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, entre outras. Dessa forma, após a aprovação nessa fase, os candidatos passam por teste de aptidão física, avaliação psicológica e exame de saúde.

Aqueles que forem aprovados nessas etapas passam pela investigação social, em que são analisados antecedentes criminais e conduta social. Posteriormente, os candidatos realizam o exame de aptidão psicológica e, em seguida, são convocados para os exames médicos, que incluem avaliações clínicas, laboratoriais e de visão.

Após a conclusão das etapas anteriores, os aprovados são convocados para o Curso de Formação de Soldados, com duração aproximada de nove meses.

Nessa fase, os futuros policiais recebem treinamento teórico e prático, abordando disciplinas como Direitos Humanos, Legislação Policial, Técnicas de Abordagem, entre outras. Assim, ao final do curso, os participantes são efetivados como soldados da PM SP.

Como se preparar para a prova da PM SP?

Primeiramente, é necessário conhecer o edital e os conteúdos que cobrarão na prova, para direcionar os estudos.

Ademais, recomendamos criar um cronograma de estudo, dividindo o tempo de forma equilibrada entre as matérias. Além disso, é útil praticar questões de provas anteriores, para se familiarizar com o formato da avaliação.

Fazer simulados também é uma boa estratégia para testar os conhecimentos adquiridos.

Por fim, é importante, ainda, ter disciplina, organização e determinação ao longo da preparação para alcançar um bom desempenho na prova. Boa sorte!