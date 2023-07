Saiba o que cai na prova e como se preparar

O concurso TJM SP (Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo) é uma excelente oportunidade para os concurseiros que almejam uma carreira na área jurídica.

No entanto, com vagas disputadas e um alto nível de exigência, é fundamental que os candidatos se preparem adequadamente para enfrentar todas as etapas do processo seletivo.

Pensando nisso, neste texto, traremos as principais informações sobre o concurso, as disciplinas que serão cobradas e dicas valiosas para uma preparação sólida e eficaz. Acompanhe a leitura!

Etapas do concurso TJM SP

O concurso TJM SP é conhecido pelas etapas exigentes e desafiadoras. E com a grande concorrência que o certame promete, é importante conhecer bem cada uma delas, para direcionar melhor seus estudos. Veja mais detalhes a seguir.

A primeira etapa do concurso TJM SP é a prova escrita objetiva. Nessa fase, os candidatos são avaliados em conhecimentos gerais e específicos, abrangendo diferentes áreas do Direito.

Além disso, a prova objetiva é composta por questões de múltipla escolha, que visam aferir o domínio teórico dos conteúdos.

Depois disso, vem a prova escrita discursiva: contudo, somente os candidatos aprovados na prova objetiva avançam para essa etapa.

Nessa fase, são apresentadas questões que exigem respostas mais elaboradas, aprofundando-se nos conhecimentos específicos da carreira pretendida;

Em seguida, temos a prova oral. Essa é uma etapa decisiva para os candidatos que passam na fase escrita.

Nesse momento, os concorrentes são submetidos a questionamentos sobre temas específicos do Direito Militar, o que exige uma demonstração de clareza, segurança e profundo conhecimento na abordagem dos assuntos.

Por fim, para aqueles que passarem por todas as demais etapas, temos a avaliação de títulos: essa é a última etapa do concurso TJM SP.



Você também pode gostar:

Nessa fase, são considerados diplomas e certificados de cursos de especialização, mestrado, doutorado, bem como a experiência profissional na área.

Disciplinas cobradas no certame

O conteúdo programático do concurso TJM SP abrange diversas disciplinas, sendo as principais:

Direito Penal Militar: Código Penal Militar, crimes militares em tempo de paz e de guerra, penas e medidas de segurança, entre outros;

Direito Processual Penal Militar: Processo Penal Militar, inquérito policial militar, prisão, liberdade provisória e recursos no âmbito militar;

Direito Constitucional: Conceitos fundamentais da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes, entre outros;

Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública, atos administrativos, poderes administrativos, entre outros;

Direito Civil e Processual Civil: Normas do Código Civil, obrigações, contratos, processo civil, jurisdição, ação, entre outros;

Direito Penal e Processual Penal: Código Penal, Código de Processo Penal, crimes em espécie, medidas cautelares, recursos, entre outros;

Direito Financeiro e Tributário: Receitas públicas, orçamento público, tributos, entre outros.

O que estudar para o concurso TJM SP?

Para uma preparação eficiente, é essencial adotar uma rotina de estudos com organização e foco nos conteúdos que exigem. Portanto, algumas dicas incluem:

Edital do Concurso: Analise o edital com atenção para conhecer todas as disciplinas e os temas que irão cobrar na prova;

Material de Estudo: Utilize livros, apostilas e materiais específicos para concursos de Direito Militar, que ofereçam conteúdo atualizado e adequado ao certame;

Cronograma: Estabeleça um cronograma de estudos realista, distribuindo o tempo para todas as matérias equilibradamente;

Resolução de Questões: Pratique resolvendo questões de concursos anteriores, para conhecer o estilo da prova e aprimorar o raciocínio jurídico;

Aprofundamento: Nas fases discursivas e orais, é crucial aprofundar o conhecimento em temas relevantes e estar atualizado sobre jurisprudências e doutrinas.

Dicas para se preparar

A preparação para o concurso TJM SP requer dedicação e empenho. Assim, algumas dicas essenciais para se destacar nesse processo são:

Ser persistente e disciplinado, mantendo uma rotina consistente de estudos;

Elaborar um cronograma de estudos bem estruturado, focado nos pontos mais importantes;

Utilizar materiais de estudo adequados e atuais, de preferência voltados para concursos na área militar;

Praticar resolvendo questões para fixar o conhecimento e se familiarizar com o formato da prova;

Realizar revisões periódicas para reforçar os conteúdos aprendidos;

Cuidar da saúde física e mental, buscando equilíbrio entre os estudos, descanso e lazer;

Fazer simulados para treinar a gestão do tempo durante a realização da prova;

Manter-se informado sobre atualidades relacionadas ao Direito Militar e ao sistema judicial.

Com determinação, organização e foco, é possível enfrentar o desafio do concurso TJM SP e conquistar uma carreira promissora na Justiça Militar.

Afinal, cada etapa é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e com dedicação, você estará mais próximo de alcançar o seu objetivo. Por fim, boa sorte em sua jornada rumo ao sucesso profissional!