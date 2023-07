Saiba o que cai no concurso TJ SP Oficial de Justiça

O concurso TJ SP Oficial de Justiça é uma oportunidade almejada por muitos profissionais que desejam ingressar na carreira jurídica.

Afinal, a função de Oficial de Justiça é de extrema importância no sistema judiciário, sendo responsável por cumprir mandados, realizar intimações e desempenhar diversas atividades fundamentais para o funcionamento do Poder Judiciário.

Então, se você está se preparando para esse concurso, é essencial conhecer o conteúdo programático e os principais tópicos abordados na prova.

Por isso, neste texto, vamos te mostrar os pontos mais relevantes que costumam cair no concurso TJ SP Oficial de Justiça. Acompanhe a leitura!

Concurso TJ SP Oficial de Justiça, saiba mais

O Concurso TJ SP Oficial de Justiça foi aberto no dia 27 de junho, com a publicação do edital. O certame oferece um total de 88 vagas, sendo 78 delas para ampla concorrência e 10 destinadas a candidatos negros. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área de formação.

Ademais, a remuneração inicial dos aprovados será de R$8.804,45, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ainda, as inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, Vunesp, até às 23:59h do dia 08 de agosto. A taxa de inscrição é de R$96,00 e deve ser paga até o dia 09 de agosto.

Esta é uma nova oportunidade para aqueles que desejam ingressar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atuar como oficiais de justiça. Afinal, a função envolve a execução de mandados e citações, além de outras atividades relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais.



Dessa forma, os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e preparar-se adequadamente para as provas, que deverão ser aplicadas em data a ser definida.

Vale ressaltar que a aprovação neste concurso é um passo importante para a carreira no Poder Judiciário.

O que cai no concurso TJ SP Oficial de Justiça?

No concurso TJ SP Oficial de Justiça, são cobrados diversos conhecimentos relacionados ao campo jurídico e outras disciplinas complementares.

Embora o edital oficial seja a melhor fonte para obter informações específicas sobre o conteúdo programático, é possível formar uma visão geral dos tópicos, geralmente abordados neste concurso. Veja mais detalhes a seguir, para direcionar melhor seus estudos.

Direito Constitucional e Administrativo

É importante ter conhecimento sobre a Constituição Federal, seus princípios, direitos fundamentais, organização dos poderes, entre outros assuntos relevantes.

Além disso, estude também os princípios administrativos, atos administrativos, contratos administrativos, licitações, responsabilidade civil do Estado e demais temas relacionados à administração pública.

Direito Civil e Penal

Se familiarizar com os principais conceitos e institutos do direito civil, como pessoas, família, contratos, responsabilidade civil, direitos reais, sucessões, entre outros, também é muito importante para quem prestará o concurso TJ SP Oficial de Justiça.

Além disso, domine o Código de Processo Civil, especialmente as regras sobre processo de conhecimento, recursos, execução, tutela de urgência e procedimentos especiais.

Estude os elementos do crime, as penas, as causas de exclusão de ilicitude e de culpabilidade, além de conhecer os principais crimes previstos no Código Penal brasileiro.

Concurso TJ SP Oficial de Justiça: Direito Processual Penal

Outra disciplina comumente cobrada no concurso TJ SP Oficial de justiça é o Direito Processual Penal.

Então, busque conhecer as fases do processo penal, as medidas cautelares, os recursos, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, entre outros temas relacionados ao direito processual penal.

Noções de Direito Eleitoral e Tributário

Compreenda também as principais regras e normas do direito eleitoral brasileiro, especialmente no que diz respeito às eleições municipais e estaduais, a fim de aumentar suas chances de aprovação no concurso TJ SP Oficial de Justiça.

Ainda mais, tenha conhecimento básico sobre a estrutura do sistema tributário brasileiro, os princípios tributários, os impostos, as contribuições, entre outros aspectos relevantes.

Língua Portuguesa também deve cair no concurso TJ SP Oficial de Justiça

Assim como ocorre na maioria dos concursos públicos, o Tribunal de Justiça de São Paulo também deve cobrar Língua Portuguesa na prova objetiva.

Dessa forma, esteja apto a compreender e interpretar textos, conhecer regras gramaticais, ortografia, regência verbal e nominal, concordância, entre outros pontos gramaticais.

Raciocínio Lógico e Noções de Informática

Por fim, para aumentar suas chances de conquistar uma das vagas do certame, busque dominar conceitos de lógica matemática, raciocínio sequencial, proposições lógicas, resolução de problemas e análise de argumentos.

Ademais, tenha conhecimentos básicos sobre sistemas operacionais, pacote Office, internet, segurança da informação, entre outros assuntos relacionados à informática.

Ao contemplar todas essas matérias em seus estudos, você poderá aumentar suas chances de aprovação no concurso TJ SP Oficial de Justiça. Boa sorte!