Saiba o que estudar em geografia para concurso IBGE

Hoje vamos te mostrar mais detalhes sobre o que estudar em geografia para concurso IBGE. Afinal, os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e garantir estabilidade profissional.

E dentre as diversas áreas de atuação, o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é bastante concorrido e requer uma preparação sólida. Assim, se você está considerando prestar o concurso, é fundamental saber o que estudar em Geografia para se destacar nas provas.

Por isso, neste texto, abordaremos os principais temas e tópicos que costumam ser cobrados nos concursos do IBGE. Fique conosco até o final para não perder nenhum detalhe!

O que estudar em geografia para concurso IBGE

Estudar Geografia para concurso do IBGE envolve a compreensão de diversas áreas e temas fundamentais. Entre os principais tópicos a serem abordados estão os estudos sobre cartografia, a Geografia Física, conhecimento sobre Geografia Humana e questões ambientais e a sustentabilidade, aspectos cada vez mais presentes nos estudos geográficos atuais.

Confira a seguir, mais detalhes sobre o que estudar em cada um desses temas, a fim de conseguir uma melhor colocação nas provas.

Geografia Física

A Geografia Física é uma disciplina que estuda os elementos naturais do planeta Terra.

E para se preparar para o concurso IBGE, é importante ter conhecimentos sólidos sobre os principais aspectos físicos do Brasil e do mundo, como relevo, clima, vegetação, hidrografia e solos.



Ademais, é preciso entender as características geográficas das diferentes regiões do país e as interações entre esses elementos.

Geografia Humana

A Geografia Humana estuda as relações entre o ser humano e o espaço geográfico. Nesse contexto, é essencial compreender os aspectos socioeconômicos e culturais das diferentes regiões do Brasil e do mundo.

Além disso, a demografia, o crescimento urbano, as migrações, as atividades econômicas e os problemas sociais são temas recorrentes nas provas do IBGE.

Cartografia para concurso IBGE

A cartografia também é uma ferramenta fundamental para o estudo da Geografia. Afinal, nos concursos do IBGE, é comum a cobrança de conhecimentos sobre leitura e interpretação de mapas, bem como sobre sistemas de projeção cartográfica, escalas, legendas e coordenadas geográficas.

Assim, dominar esses conceitos é essencial para responder às questões relacionadas à cartografia.

Geopolítica

A Geopolítica envolve o estudo das relações de poder no espaço geográfico. E no concurso IBGE, é importante ter conhecimentos sobre os principais conflitos territoriais e geopolíticos do Brasil e do mundo, bem como sobre os blocos econômicos e as organizações internacionais.

Entender as dinâmicas geopolíticas é fundamental para interpretar os fenômenos espaciais contemporâneos.

Meio Ambiente também é importante no concurso IBGE

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem ganhado cada vez mais relevância nas provas do IBGE.

Assim é fundamental ter conhecimentos sobre problemas ambientais, como desmatamento, poluição, aquecimento global, gestão de recursos hídricos e sustentabilidade.

Além disso, é importante conhecer a legislação ambiental brasileira e os principais acordos internacionais relacionados ao meio ambiente.

Estatística

Apesar de não ser exclusivamente uma disciplina da Geografia, a Estatística tem grande importância nos concursos IBGE, dada a natureza do órgão.

Dessa forma, é fundamental ter conhecimentos básicos sobre estatística, incluindo interpretação de dados, gráficos, tabelas, médias, medianas, moda, desvio padrão e correlação.

Dominar esses conceitos permitirá uma melhor compreensão e análise dos dados estatísticos presentes nas provas do IBGE.

Outros temas de Geografia para concurso IBGE

Além dos temas citados acima, também é fundamental ter uma boa base de conhecimentos gerais sobre o Brasil e o mundo, incluindo aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos.

Ademais, é importante acompanhar as notícias e estar atualizado sobre os acontecimentos mais relevantes no âmbito nacional e internacional.

Assim, para se preparar adequadamente, é recomendável utilizar materiais de estudo específicos para concursos do IBGE, como livros, apostilas e cursos preparatórios. Resolver questões de provas anteriores também é uma estratégia eficaz para familiarizar-se com o estilo das questões e identificar pontos de estudo que precisam ser reforçados.

Dessa forma, para se sair bem nos concursos do IBGE na área de Geografia, é necessário estudar os principais aspectos da Geografia Física e Humana, dominar a cartografia, compreender a geopolítica, estar atualizado sobre questões ambientais e ter conhecimentos básicos de estatística. Além disso, uma base sólida de conhecimentos gerais é fundamental.

Com dedicação, disciplina e uma boa estratégia de estudos, você estará mais preparado para enfrentar as provas e alcançar o sucesso desejado no concurso do IBGE.

Lembre-se de que, além dos aspectos técnicos, é importante manter-se motivado e confiante em seu potencial. Boa sorte em sua jornada de estudos e no concurso do IBGE!