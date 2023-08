Saiba o que estudar para o concurso de soldado da PM SC

Ser policial militar é de extrema importância, uma vez que se torna responsável por manter a ordem pública e agir diante da criminalidade. Se você é concurseiro, ou, está se preparando para ser soldado da PM do estado de Santa Catarina, este artigo é para você. Hoje vamos indicar o que estudar para o concurso de soldado da PM SC.

Informações básicas sobre o concurso PM SC

De acordo com o edital do concurso PM SC já divulgado, as vagas para o cargo de soldado, somam 500, sendo 400 para homens, e 100 para mulheres, com vencimento em média de R$ 6.000,00.

Sendo assim, o cargo exige curso superior em qualquer área desde que seja reconhecido pelo MEC para investidura. Ainda, o edital prevê que o candidato esteja cursando o nível superior, e desta forma deverá apresentar o atestado de matrícula. Por fim, o Cebraspe é o órgão responsável para organizar todo o processo do concurso.

Por último, o concurso para soldado da PM SC ocorrerá em 7 etapas distintas, todas elas eliminatórias, sendo as duas primeiras também classificatórias:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Avaliação física;

Exame de saúde;

Exame toxicológico;

Investigação social;

Avaliação psicológica.

No entanto, quanto a realização das provas, as 2 primeiras etapas do certame ocorrerão no dia 27 de agosto de 2023. São as provas: objetiva e discursiva.

Para obter a aprovação na 1ª etapa do concurso, o candidato deve, obter nota superior a 5,00 pontos. Neste caso, a organização das notas serão feitas de forma decrescente de nota.

Enquanto, na prova discursiva, todos os candidatos irão fazer, mas somente passarão por correção, as provas dos:

Sexo masculino: 2.400 candidatos que forem melhor classificados na prova objetiva;

Sexo feminino: 600 candidatas que forma melhor classificadas na prova objetiva.



Sendo assim, o edital do resultado final das provas objetivas e discursivas, conterá somente a classificação dos candidatos que tiveram sua prova discursiva corrigida.

O que estudar para as provas para soldado da PM SC?

A prova objetiva terá em sua composição, as seguintes disciplinas:

Noções de Direito Constitucional: 8 questões;

Noções de Direito Penal Comum: 8 questões;

Noções de Direito Processual Penal Comum: 8 questões;

Legislação Institucional: 8 questões;

Língua Portuguesa: 10 questões;

Informática: 8 questões;

Raciocínio Lógico 8 questões.

Por isso, apresentaremos na sequência, os conteúdos necessários para estudar para a prova objetiva, para o cargo de soldado do concurso da PM SC:

Língua Portuguesa:

Interpretação de texto, ortografia, acentuação, classe de palavras, uso da crase, sintaxe, pontuação, concordância e regência nominal e verbal, significado das palavras, redação oficial.

Informática:

conceitos de: internet, intranet, tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos. Utilização de aplicativos de edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o LibreOffice. Utilização do Windows 10. Ferramentas e aplicativos de correio eletrônico e navegação. Noções de segurança e proteção.

Raciocínio Lógico:

conceitos de: proposições, valores lógicos, sentenças abertas, conectivos, proposições simples e compostas, tautologia, operação usando conjunto e cálculo envolvendo percentagem.

Legislação Institucional:

Leis decorrentes da Polícia Militar de Santa Catarina como: Lei n. 6.218 de 10.02.1983, Decreto do Estado n. 12.112 de 16.09.1980, Decreto-lei n. 667, de 02.07.1969, Decreto n. 88.777 de 30.09.1983, LC Estadual n. 587 de 14.01.2013, LE n. 6.215 de 10.02.1983, Decreto n. 19.236 de 14.03.1983, LC n. 614 de 20.12.2013 e, Decreto n, 1.601 de 3.12.2021.

Direito Constitucional:

Constituição Federal, nos seus títulos I, II, III, com as suas devidas atualizações.

Direito Penal:

Aplicação, princípios, a lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, tipos de leis penais, territorialidade e extraterritorialidade, cumprimento de pena no exterior, eficácia da sentença no exterior, prazos, interpretação da lei penal, analogia, irretroatividade, conflito aparente, fato e seus elementos, crime consumado e tentado. Crimes, ilicitude, excesso punível, culpabilidade, causas e elementos de exclusão, imputabilidade, tipos de crime: contra pessoas, patrimônio, fé pública, administração público, delitos hediondos, disposições constitucionais, entendimento dos tribunais.

Direito Processual Penal:

Processo penal no Brasil, constitucional, sistemas e princípios fundamentais, aplicação no tempo e no espaço, disposições preliminares, fase pré-processual (inquérito policial).

A prova discursiva será composta por 1 redação com texto dissertativo, contendo no mínimo 20 linhas e, no máximo, 30 com tema que se direciona para a ordem pública. Deve ser escrito à mão, em caneta preta.

Os conteúdos para estudar para a prova discursiva para o concurso de soldado da PM SC são:

Sistema de justiça criminal, políticas públicas de ordem pública e cidadania, ordem pública (Constituição Federal), competência da polícia militar, função da polícia militar como auxiliar do Exército Brasileiro, organização da polícia militar sob a ótica da hierarquia e disciplina.

Prepare-se. Além disso, não esqueça, estude e concorra às vagas existentes de soldado da PM de SC. No entanto, se apresse, afinal a data das provas já está chegando perto.