Saiba o que fazer quando se envia um Pix errado

O Pix é uma ferramenta de transferências instantâneas e gratuitas de dinheiro, criada em 2020 pelo Banco Central. Este serviço revolucionou a forma com que se utiliza o dinheiro, se tornando o principal meio de transações bancárias no Brasil. Para se ter noção, apenas no mês de junho deste ano a ferramenta registrou 2,86 bilhões de transações, segundo dados do BC. Além disso, cerca de 400 milhões de contas possuem chaves Pix cadastradas, o que representa quase o dobro da população do país.

Desta maneira, se tornou comum na rotina dos brasileiros fazer pelo menos uma, ou mais, transferências Pix no dia. Com isso,devido a pressa ou falta de atenção, muitas pessoas acabam enviando dinheiro equivocadamente através da ferramenta, seja para o destinatário errado ou uma quantia errada.

No entanto, pelo fato do Pix ser instantâneo, não é possível cancelar a operação, tanto durante como após finalizada. Sendo assim, em casos de erros na transação, o dinheiro fica “perdido”.

O que fazer ao enviar um Pix errado?

Como dito, não é possível cancelar uma transação Pix que foi feita de maneira equivocada. Sendo assim, a única solução nesses casos é entrar em contato com a pessoa que recebeu o dinheiro e pedir o estorno. Esse mecanismo de estorno está disponível no aplicativo de todas as instituições financeiras que disponibilizam o Pix.

Dessa forma, existem três situações: quando o usuário que realizou o Pix errado conhece o destinatário, quando o usuário não conhece o destinatário, e quando o usuário não conhece o destinatário e a chave cadastrada é aleatória.

Na primeira situação, basta que o usuário entre em contato com o destinatário que recebeu o Pix erroneamente e peça o dinheiro de volta. Como nessa situação hipotética as duas pessoas se conhecem, não devem existir problemas no momento da devolução.

No caso de não conhecer a pessoa que recebeu o dinheiro enviado incorretamente, o recomendado é tentar identificar a pessoa através da própria chave. Isso pode ser feito caso a chave seja um e-mail, CPF, celular, entre outras. Sendo assim, ao identificar a pessoa, basta entrar em contato e solicitar a devolução dos valores.

Por fim, a pior situação é quando o usuário não conhece o destinatário do dinheiro enviado incorretamente, e a chave Pix cadastrada é aleatória. Neste caso, a única possível solução é entrar em contato com a instituição financeira, explicar a situação, e pedir para que entrem em contato com o destinatário. No entanto, o banco pode se negar a fornecer informações e entrar em contato com o cliente, dificultando a situação.

Dicas ao realizar uma transferência

Além de saber o que fazer quando se envia um Pix incorretamente, também é importante saber como se prevenir de erros. Nesse sentido, a primeira dica é sempre conferir cuidadosamente as informações do destinatário antes do pagamento, como nome completo, CPF/CNPJ, telefone e e-mail. Inclusive, é necessário conferir o valor que será enviado, nunca realizando as transações com pressa.

Outra dica importante são os limitadores de valor. Muitos bancos oferecem aos clientes a possibilidade de limitar o valor diário que pode ser transferido através do Pix. Com isso, os riscos de possíveis prejuízos são reduzidos, no caso de erros no momento das transações, principalmente ao digitar valores incorretos. Por fim, também é importante ter muita atenção ao copiar e colar as chaves Pix, assim como na própria função “Copia e Cola”.



