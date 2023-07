Saiba o que ninguém te conta sobre o adiantamento do saque-aniversário!

A toda hora nos deparamos com opções que parecem vantajosas à primeira vista, mas que trazem consigo detalhes ocultos em suas “letras miúdas”. Uma dessas opções é o adiantamento do saque-aniversário do FGTS, uma modalidade de empréstimo que muitos brasileiros têm considerado. Mas, será que você conhece todos os pormenores que envolvem essa escolha?

O saque-aniversário tem sido a opção de muitos trabalhadores, por dar uma força extra para pagar as contas ao longo do ano, como se fosse um “décimo-quarto” salário. A partir disso, criou-se o adiantamento do saque-aniversário, que é promovido como uma forma prática de obter um empréstimo, usando o seu FGTS como garantia.

Isso pode parecer atraente, principalmente para aqueles que estão precisando de um dinheiro extra. Porém, você sabia que essa modalidade de empréstimo possui uma taxa de juros específica? E que a Caixa Econômica Federal exige um valor mínimo para essa operação? Além disso, você está ciente de que ao optar pelo adiantamento do saque-aniversário, o saldo do seu FGTS fica bloqueado para algumas situações?

Agora, vamos desvendar todos esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Se você está pensando em solicitar o adiantamento do saque-aniversário, continue lendo para descobrir o que ninguém te conta sobre essa modalidade de empréstimo.

Relembre o saque-aniversário do FGTS

Quem adere ao saque-aniversário, pode realizar saques anuais das contas do FGTS, tanto das ativas (do emprego atual), como das inativas (de empregos anteriores).

Opção pelo saque-aniversário:

Para ter direito ao saque-aniversário, é preciso informar a Caixa Econômica Federal, que administra o FGTS. Isso pode ser feito pelo aplicativo do FGTS, pelo site fgts.gov.br ou em uma agência da Caixa.

É importante mencionar que, ao escolher esta opção, você deixará de sacar o valor total disponível em caso de demissão sem justa causa, ficando apenas o valor referente à multa rescisória.

Data de saque:

Você poderá sacar o dinheiro a partir do primeiro dia útil do mês do seu aniversário, até o final do segundo mês subsequente. Por exemplo, se você faz aniversário em fevereiro, poderá sacar o dinheiro a partir do início de fevereiro até o final de abril.

Valor do saque:



O valor que você poderá sacar não é fixo, ele é baseado numa tabela que considera o saldo que você tem na conta do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. Além disso, a tabela também prevê um valor adicional para contas com mais de R$500. Para consultar os percentuais e os valores adicionais, você pode acessar aqui.

Mudança de opção:

Se você optar pelo saque-aniversário e depois mudar de ideia, querendo voltar para a opção de saque-rescisão, você pode fazer isso, mas terá que aguardar um período de carência de 2 anos a partir da data da solicitação.

Outros tipos de saque:

Optando pelo saque-aniversário, você ainda terá direito ao saque do FGTS para a casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos previstos em lei.

Adiantamento do saque-aniversário: juros e parcela mínima

Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário do FGTS podem antecipar até três anos do valor. Ou seja, três parcelas, com juros de 0,99% ao mês.

Em tese, o trabalhador pode adiantar quantas parcelas quiser, no entanto, a Caixa Econômica Federal exige que a quantia mínima da antecipação seja de R$ 2 mil.

A Caixa também facilitou a vida dos correntistas e implantou a opção de contratar o empréstimo pelo internet banking da instituição financeira, evitando o deslocamento e aglomerações nas agências físicas.

Saldo bloqueado

A Caixa explica que, quando o trabalhador contrata um empréstimo com qualquer instituição financeira e utiliza como garantia o saque-aniversário, a legislação determina que seja realizado o bloqueio do saldo da conta de FGTS.

O valor bloqueado deve ser em valor suficiente para que, quando aplicada a alíquota (de 5% a 50%) sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS, acrescida a parcela adicional, exista disponível o valor equivalente à antecipação realizada.

Em outras palavras e de forma mais simples: o que é bloqueado no saldo do FGTS do trabalhador para outras movimentações não é o valor que ele pegou emprestado, mas sim o valor que representa a base de cálculo para se chegar no valor efetivamente emprestado.

Atenção: tem gente cobrando pra adiantar o saque-aniversário

Um aspecto importante a ser considerado quando se pensa em solicitar o adiantamento do saque-aniversário é o surgimento de empresas e “agências” de serviços financeiros que oferecem auxílio para realizar esta operação.

Estas entidades, muitas vezes, cobram taxas adicionais pelo serviço, prometendo facilitar o processo e garantir a liberação do valor desejado. Contudo, é imprescindível que você saiba: a Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão do FGTS, não cobra nenhuma taxa para a realização do adiantamento do saque-aniversário.

Isto significa que todas as etapas para solicitar o adiantamento do saque-aniversário podem ser realizadas diretamente pela Caixa, sem a necessidade de intermediários. Além disso, qualquer valor adicional cobrado por essas “agências” representa um custo desnecessário para o trabalhador, que já tem seu dinheiro garantido por direito.

Entender que a Caixa oferece esse serviço gratuitamente é fundamental para evitar gastos desnecessários e situações fraudulentas. Quando você solicita o adiantamento diretamente com a Caixa, a única cobrança que ocorre são os juros do empréstimo e possíveis tarifas bancárias, que são informações divulgadas e regulamentadas pela instituição.

Adiantamento do saque-aniversário: o que considerar antes de pedir?

Adotar o adiantamento do saque-aniversário do FGTS pode ter vantagens e desvantagens. Considere agora os principais prós e contras desse serviço.

Prós:

Acesso imediato ao dinheiro: O adiantamento do saque-aniversário permite que você receba um valor maior imediatamente, que poderia ser útil para o pagamento de dívidas, investimento em um negócio ou outra necessidade financeira urgente.

Juros mais baixos: Como o saldo do FGTS é usado como garantia, os juros do adiantamento do saque-aniversário são mais baixos do que outras linhas de crédito.

Contras:

Saldo bloqueado: Quando você faz o adiantamento do saque-aniversário, o saldo do seu FGTS fica bloqueado para outras finalidades até que o valor do empréstimo seja totalmente quitado.

Valor mínimo: A Caixa Econômica Federal, que é o banco que administra o FGTS, exige que você tenha um valor mínimo no fundo para ser elegível para o adiantamento.