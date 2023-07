Saiba o Significado dos EMOJIS 2023 e como utilizá-los

Os emojis se tornaram uma parte essencial das nossas conversas online, redes sociais e até mesmo dos aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Eles adicionam um toque de significado e emoção às nossas palavras, podendo substituir efetivamente mensagens curtas.

No entanto, com a enorme quantidade de ícones disponíveis, pode ser difícil encontrar o emoji correto para cada situação e entender os duplos sentidos que alguns deles adquiriram ao longo do tempo.

Neste artigo, reunimos uma lista completa com os significados dos emojis mais utilizados para que você nunca mais erre ao utilizá-los. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessas carinhas!

? Cara com sorriso maroto

Esse emoji com um meio sorriso pode indicar que a pessoa está aprontando algo. Além disso, é frequentemente utilizado para flertar e fazer insinuações picantes. Ele carrega um tom de autoconfiança, presunção e uma pitada de atrevimento.

? Cara com a mão sobre a boca

O sorriso tímido dessa carinha pode indicar que a pessoa aprontou alguma coisa ou apenas ficou constrangida ou sem graça com algo. Também é uma forma de demonstrar que achou algo engraçado e está rindo de forma comedida.

? Cara de lua cheia

Esse emoji foi inspirado em uma cena do clássico filme “Viagem à Lua” de Georges Méliès, em que um foguete pousa no olho do homem da lua. Além de representar a lua propriamente dita, ele também pode ser usado para expressar ironia e sarcasmo.

? Cara com lágrimas de alegria

Esse emoji é ideal para aqueles momentos em que rimos tanto que chegamos a chorar. Apesar de normalmente ser usado de forma positiva, ele também pode ser compartilhado para debochar dos dramas de amigos. Esse símbolo é tão popular que foi o primeiro a ser adicionado ao Oxford English Dictionary.

?? Coração vermelho

O coração vermelho está diretamente ligado ao amor e romantismo. Normalmente é utilizado por pessoas apaixonadas para se declararem para alguém, mas também pode ser usado para demonstrar afeição não romântica por alguém ou algo, como sua mãe ou seu filme preferido.



? Cara sorridente com corações

Normalmente, esse emoji fofo é usado para demonstrar que estamos apaixonados ou nos sentindo amados. Também pode ser associado a outros sentimentos bons, como felicidade, alegria e gratidão.

? Cara mandando beijo

Essa carinha mandando um beijo em formato de coração é muito usada para desejar boa noite ou se despedir de alguém. O emoji expressa afeto e carinho e muitas vezes tem uma intenção romântica. Também pode ser utilizado após uma frase sarcástica ou como reação a uma mensagem grosseira.

? Cara com olhos revirados

Esse emoji é usado para expressar tédio, desdém, desprezo e ranço por alguém ou algo. Também pode acompanhar uma mensagem para mostrar sarcasmo.

? Cara de cabeça para baixo

Esse emoji é usado para indicar uma mensagem ambígua, irônica ou engraçada. Também pode demonstrar que a pessoa está confusa, frustrada e incerta. É preciso considerar o contexto da mensagem.

? Cara explodindo a cabeça

Esse emoji representa a sensação de estar tão surpreso ou impressionado com algo que a cabeça parece explodir. É usado para expressar choque, admiração extrema ou até mesmo incredulidade.

? Cara pensativa

O rosto pensativo é usado para indicar que a pessoa está refletindo ou confusa. Também pode ser uma maneira de questionar a veracidade de algo que foi dito.

? Cara sorrindo com óculos de sol

Esse emoji é usado para dizer que a pessoa está confiante ou dominando alguma situação. Também pode ser uma forma de demonstrar que alguém é descolado, descontraído ou muito tranquilo.

? Cara festiva

Esse emoji vai especialmente para os dias em que estamos em festa. O chapéu de aniversário, a língua de sogra e os confetes não deixam espaço para dúvidas: é hora de comemorar!

? Cara suplicante

Esse emoji fofinho pode ser usado para implorar ou suplicar por algo. É uma forma de tentar conquistar a empatia ou compaixão de alguém. Mesmo que seja para mandar uma foto, digamos, indiscreta.

? Cara de boca de dinheiro

Esse emoji é para aqueles que querem mostrar que estão cheios da grana. Pode ser usado em dia de pagamento, por conseguir um novo emprego ou ao esbanjar ao postar a foto de um passeio de barco.

? Cara de bobo

Como o próprio nome sugere, a carinha deve ser usada quando se está sendo bobo, pateta ou fazendo graça. Também pode ser uma boa opção para expressar entusiasmo, diversão ou simplesmente demonstrar o seu espírito maluquinho.

? Cara rolando de rir

Sabe quando chega a fechar os olhos e rolar de tanto rir? Este emoji representa muito bem esse momento! É para aquelas mensagens ou situações que te fazem gargalhar. Costuma demonstrar mais intensidade do que o emoji da cara chorando de alegria (?).

? Cara com olhos girando

Esse emoji mostra uma pessoa com uma expressão de tontura ou desorientação. Pode representar que a pessoa está se sentindo mal, com enjoo ou até mesmo que exagerou na bebida. Também pode ser usado para expressar desconforto ou desgosto com algo.

? Cara vomitando

Esse emoji demonstra que você ficou com tanto nojo do que foi dito que poderia vomitar. É usado para indicar desaprovação ou repulsa. Dependendo do contexto, também pode significar que você está realmente passando mal.

? Cara de mentiroso

A imagem desse emoji é inspirada no clássico da literatura infantil “Pinóquio”. Toda vez que o menino de madeira mentia, seu nariz crescia. Por isso, esse emoji indica que você está duvidando de algo que foi dito, chamando a pessoa de mentirosa.

? Cara sorridente com chifres

Esse sorriso malicioso com pequenos chifres de diabo demonstra que você quer causar problemas. Também pode ser usado de forma maliciosa para expressar intenções não tão boas.

? Macaco tampando os olhos

Esse emoji de macaco tampando os olhos é usado para representar a famosa expressão “ver, ouvir e falar o mal”. Pode ser usado quando vemos algo que não deveríamos ou quando queremos expressar que não queremos saber de algo.

? Macaco tampando os ouvidos

Esse emoji de macaco tampando os ouvidos é usado quando não queremos ouvir ou estamos tentando se proteger de algo indesejado. Também pode ser utilizado como uma forma de expressar que não queremos saber de algo ou ignorar uma conversa.

? Macaco tampando a boca

Esse emoji de macaco tampando a boca é usado para representar o segredo ou o silêncio. Pode ser utilizado quando queremos expressar que não queremos falar sobre algo ou que estamos mantendo um segredo.

? Emoji de raposa

Esse emoji de raposa é frequentemente utilizado para representar astúcia, malandragem ou esperteza. Também pode ser usado para expressar que alguém é esperto ou está aprontando alguma coisa.

Ademais, agora que você conhece o significado por trás dos emojis mais utilizados, pode usá-los de forma mais consciente e expressiva em suas conversas. Lembre-se de que o contexto e a intenção podem variar, então é importante considerar isso ao utilizar essas carinhas.

Divirta-se desvendando os segredos dos emojis e use-os para transmitir suas emoções, seja amor, alegria, surpresa ou até mesmo sarcasmo. E lembre-se, a comunicação online pode ser ainda mais rica e divertida com a ajuda desses pequenos ícones!

Agora é com você, coloque em prática o conhecimento adquirido e divirta-se com os emojis! ???