Saiba quais concursos pode fazer antes dos 18 anos

Você já se perguntou quais concursos pode fazer antes dos 18 anos? Afinal, muitos jovens sonham com carreira pública, mas ainda não atingiram a maioridade necessária para a maioria dos processos seletivos.

Quem conquista uma vaga em um concurso público, tem maior segurança na vida financeira, além da chance de consolidar uma carreira promissora. Seja na área da saúde, da educação, entre outras.

Então, se você também deseja começar sua jornada desde cedo, não deixe de ler até o final, pois vamos te mostrar algumas opções interessantes para quem ainda é menor de idade. Que saber mais? Acompanhe a leitura!

Concursos para fazer antes dos 18 anos: ESA

A Escola de Sargento das Armas (ESA) é uma instituição de ensino militar brasileira que oferece oportunidades para jovens participarem de concursos antes dos 18 anos. Assim, o concurso é uma excelente alternativa para quem deseja ingressar nas Forças Armadas precocemente.

Com provas de conhecimentos gerais, específicos e de aptidão física, o processo seletivo avalia diferentes habilidades e competências dos candidatos.

Ademais, a ESA oferece diversas vagas para o curso de formação de sargentos, proporcionando uma sólida formação profissional e disciplina militar. Além disso, o concurso permite desenvolver valores como trabalho em equipe, responsabilidade e liderança.

Dessa forma, participar do concurso da ESA é uma oportunidade única para jovens interessados na carreira militar, abrindo portas para um futuro promissor nas Forças Armadas brasileiras.

Concurso EsPCEx



O concurso EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) também é uma excelente opção para jovens que desejam se preparar para uma carreira no Exército Brasileiro antes dos 18 anos.

Afinal, o processo seletivo da EsPCEx envolve provas de conhecimentos gerais e específicos, além de exames físicos e de saúde. E os candidatos aprovados têm a oportunidade de cursar a escola, onde recebem uma formação acadêmica de qualidade, preparados para se tornarem futuros oficiais do Exército.

Além do ensino formal, a EsPCEx também enfatiza valores como liderança, disciplina e camaradagem. Por isso, participar do concurso é uma maneira de iniciar uma carreira militar promissora, com excelentes perspectivas de crescimento e desenvolvimento profissional.

Concurso EEAR

O concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica é mais uma oportunidade valiosa para jovens interessados em seguir uma carreira na Aeronáutica antes dos 18 anos.

Afinal de contas, a EEAR é uma instituição de ensino militar que oferece formação técnica e profissionalizante para futuros especialistas da Força Aérea Brasileira.

O processo seletivo da EEAR envolve provas de conhecimentos gerais, específicos e exames médicos. Assim, os candidatos aprovados têm a chance de realizar o curso de formação, onde recebem uma sólida base teórica e prática em suas áreas de atuação.

Além do aprendizado técnico, a EEAR valoriza valores militares como disciplina, responsabilidade e trabalho em equipe. Assim, participar do concurso EEAR é uma porta de entrada para uma carreira promissora na Aeronáutica, com oportunidades de crescimento e contribuição para a defesa do país.

Concursos para fazer antes dos 18 anos: EPCAR

O concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Ar é uma excelente oportunidade para jovens ingressarem na Força Aérea Brasileira antes dos 18 anos.

A EPCAR é uma instituição de ensino militar que oferece uma formação completa, tanto acadêmica quanto militar. Ou seja, preparando os estudantes para se tornarem futuros cadetes da Aeronáutica.

Ademais, o processo seletivo envolve provas de conhecimentos gerais, específicos e exames de aptidão física. E os candidatos com melhor colocação têm a chance de cursar a EPCAR, onde recebem uma ótima base educacional e são estimulados a desenvolver habilidades de liderança, disciplina e trabalho em equipe.

Participar do concurso EPCAR é uma oportunidade única de adquirir conhecimentos especializados na área da aviação. Ademais, pode abrir portas para uma carreira promissora na Força Aérea Brasileira.

Colégio Naval

Por fim, temos o Colégio Naval. Essa é uma instituição de ensino militar da Marinha do Brasil que oferece um concurso exclusivo para jovens interessados em ingressar na carreira naval antes dos 18 anos.

O processo seletivo do Colégio Naval é rigoroso e abrange provas de conhecimentos gerais, específicos e exames médicos. Os candidatos aprovados têm a oportunidade de estudar em uma escola de excelência, recebendo formação acadêmica de alta qualidade aliada a valores militares, como disciplina, camaradagem e responsabilidade.

Além dos estudos, os alunos participam de atividades esportivas, culturais e militares, desenvolvendo habilidades físicas e sociais importantes. O Colégio Naval proporciona uma base sólida para aqueles que desejam seguir uma carreira naval, oferecendo perspectivas de crescimento e contribuição para a Marinha do Brasil.

Agora que você já conhece os principais concursos para fazer antes dos 18 anos, comece sua preparação, faça sua inscrição e boa sorte!