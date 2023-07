Saiba quais são as etapas para formalizar uma empresa

Saiba quais são os passos necessários para formalizar uma empresa e garantir sua atuação legal e segura no mercado empreendedor. A formalização traz diversos benefícios, como acesso a crédito, emissão de notas fiscais, proteção legal e a possibilidade de contratar funcionários.

Por isso, neste artigo, vamos apresentar as etapas necessárias para formalizar uma empresa, desde o registro até a obtenção das licenças necessárias.

Abrir um negócio é uma jornada emocionante e repleta de desafios, mas para que tudo ocorra dentro da legalidade e com segurança jurídica, é essencial formalizar a empresa. Logo, se você está considerando empreender ou já deu os primeiros passos, continue lendo para entender o processo de formalização.

Etapas para formalizar uma empresa

Na sequência, apresentamos as principais etapas para formalizar uma empresa, e ficar tranquilo quanto às regras e fiscalizações.

1ª Etapa: Escolha da forma jurídica e do nome empresarial

O primeiro passo para formalizar uma empresa é definir a forma jurídica sob a qual ela será constituída.

Existem diversas opções, como Empresário Individual, Sociedade Limitada (LTDA), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e Sociedade Anônima (S.A.), entre outras. Desse modo, a escolha dependerá do porte, natureza e objetivos do negócio.

É importante ressaltar que a escolha da forma jurídica terá implicações diretas na gestão, responsabilidade e tributação do negócio. Por isso, é recomendável buscar o auxílio de um advogado ou contador especializado para tomar a decisão mais adequada ao perfil do negócio.

Após definir a forma jurídica, é necessário escolher o nome empresarial. Aqui, esse processo envolve verificar a disponibilidade do nome na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas do estado onde a empresa será registrada. Ainda, é importante garantir que o nome escolhido não esteja sendo usado por outra empresa e que não infrinja direitos de marcas ou patentes.

2ª Etapa: Registro da empresa

Com a forma jurídica e o nome empresarial definidos, o próximo passo é registrar a empresa. O registro deve ser feito na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, dependendo da forma jurídica escolhida.

Para efetuar o registro, será necessário apresentar documentos como o contrato social ou o ato constitutivo do negócio, a dica aqui é elaborar este documento com o auxílio de um advogado ou contador.

É importante que o contrato social especifique informações relevantes. Por exemplo, como o objeto social da empresa, o capital social, a divisão de quotas entre os sócios, entre outras questões pertinentes.

Além disso, é necessário providenciar o pagamento das taxas referentes ao registro do negócio, que podem variar de acordo com o estado e a forma jurídica escolhida. Após a análise e aprovação dos documentos, a empresa estará devidamente registrada e apta a operar legalmente.

3ª Etapa: Obtenção do CNPJ e inscrição estadual e municipal

Após o registro da empresa, é necessário obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal. O CNPJ é um número de identificação fiscal que terá utilidade para todas as operações comerciais do negócio. Assim, a solicitação pode ser feita online no site da Receita Federal.

Além do CNPJ, algumas empresas também precisarão realizar a inscrição estadual e municipal.

A inscrição estadual é necessária para empresas que comercializam produtos sujeitos à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Enquanto, a municipal é obrigatória para empresas que prestam serviços ou comercializam produtos em determinado município.

Assim, a obtenção das inscrições estadual e municipal é importante para que a empresa esteja regular perante os órgãos fiscais. Além disso, estará apta a emitir notas fiscais de venda de mercadorias ou prestação de serviços.

4ª Etapa: Obtenção das licenças e alvarás necessários

Para operar legalmente, a empresa pode precisar obter licenças e alvarás específicos, dependendo do ramo de atividade e das normas municipais e estaduais. Algumas atividades exigem licenças ambientais, sanitárias, de funcionamento, entre outras.

É fundamental verificar com a prefeitura e os órgãos reguladores quais são as licenças e alvarás necessários para que o negócio esteja em conformidade com as leis e regulamentos vigentes. Pois, a obtenção dessas autorizações pode variar de acordo com a localidade e o tipo de negócio.

Formalizar uma empresa é um passo crucial para garantir a legalidade e a segurança jurídica do negócio. É importante contar com o auxílio de profissionais, como advogados e contadores, para garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente e que a empresa esteja em conformidade com a legislação vigente.

Com um processo de formalização bem-sucedido, o negócio estará preparado para enfrentar os desafios do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento de forma sólida e sustentável. Com isso, a formalização é o alicerce para que o empreendimento prospere e alcance sucesso em seus objetivos empresariais.