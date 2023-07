Saiba quais são os SOBRENOMES mais Comuns do Brasil e suas origens

Você sabe quais são os sobrenomes mais comuns do Brasil? Afinal, o Brasil é um país culturalmente diverso e repleto de influências históricas provenientes de diferentes partes do mundo.

E essa rica mistura de etnias se reflete nos sobrenomes brasileiros, que possuem origens variadas, incluindo aportes indígenas, africanos, europeus e asiáticos.

Por isso, neste texto, vamos te mostrar os sobrenomes mais comuns do Brasil e mergulhar em suas fascinantes origens. Fique com a gente e acompanhe a leitura!

Sobrenomes mais comuns do Brasil

A seguir, veremos alguns dos sobrenomes mais comuns do Brasil e suas origens. Ademais, vale ressaltar que a variedade de sobrenomes no país é imensa, e muitos têm histórias intrigantes e detalhes interessantes que os conectam a diferentes culturas e épocas.

A riqueza dos sobrenomes brasileiros reflete a diversidade cultural e a miscigenação que tornam o país único.

Dessa forma, conhecer suas origens nos ajuda a entender melhor a história e a formação da identidade brasileira, honrando as raízes de cada família e celebrando a herança cultural que carregamos. Confira alguns exemplos a seguir.

1. Silva

O sobrenome “Silva” é, sem dúvida, o mais comum no Brasil. E sua origem é portuguesa e remonta à época medieval.



Além disso, acredita-se que tenha se originado a partir da palavra em latim “silva”, que significa “selva” ou “floresta”. Inicialmente, era utilizado como um nome para indicar que alguém vivia próximo a uma densa floresta.

Assim, com a colonização portuguesa, o sobrenome Silva chegou ao Brasil e se disseminou amplamente entre a população.

2. Souza

O sobrenome “Souza” também é de origem portuguesa e aparece frequentemente nos registros brasileiros.

Além disso, ele deriva do termo latino “saxa”, que significa “pedra” ou “rocha”. Na época medieval, “Souza” era usado para identificar uma pessoa que vivia próxima a uma formação rochosa ou uma pedreira.

Ao longo dos séculos, esse sobrenome se espalhou pelo Brasil e ganhou popularidade entre várias famílias.

3. Sobrenomes mais comuns do Brasil: Oliveira

O sobrenome “Oliveira” tem raízes portuguesas e faz referência à árvore de oliveira. Afinal, os antigos portugueses costumavam utilizar sobrenomes relacionados à natureza, e “Oliveira” não foi exceção.

Ademais, a oliveira é uma árvore valorizada por seus frutos e seu óleo, e essa importância se refletiu na escolha desse sobrenome por algumas famílias que migraram para o Brasil.

4. Santos

“Santos” é outro dos sobrenomes comuns no Brasil, sendo de origem portuguesa e espanhola. Deriva da palavra latina “sanctus”, que significa “santo” ou “sagrado”.

Geralmente, era utilizado como um nome de batismo ou em homenagem a uma figura religiosa.

Além disso, no Brasil, o sobrenome Santos é amplamente distribuído, refletindo a forte influência do catolicismo e de outras religiões presentes no país.

5. Souza Santos

“Souza Santos” é uma combinação de dois sobrenomes muito comuns no Brasil, Souza e Santos, como mencionado anteriormente.

Isso porque, muitas vezes, essa junção ocorre quando as pessoas têm pais com sobrenomes diferentes, o que é comum em um país tão miscigenado como o Brasil.

6. Costa

O sobrenome “Costa” é de origem italiana e portuguesa. Deriva do latim “costa”, que significa “costa” ou “lado”.

Historicamente, era utilizado para identificar pessoas que viviam próximas à costa do mar ou de rios importantes.

Ainda mais, com o passar do tempo, “Costa” se espalhou por diversas regiões do Brasil, especialmente em áreas litorâneas.

7. Sobrenomes mais comuns do Brasil: Pereira

De origem portuguesa, o sobrenome “Pereira” tem suas raízes na palavra em latim “peregrinus”, que significa “peregrino” ou “viajante”.

Ademais, a árvore de pereira, que dá origem a esse sobrenome, era frequentemente associada à imigração ou ao ato de viajar.

Por isso, muitas famílias que migraram ou se deslocaram para outras regiões do país adotaram o sobrenome Pereira.

8. Rodrigues

O sobrenome “Rodrigues” é de origem patronímica, ou seja, indica filiação. Deriva do nome próprio “Rodrigo”, de origem germânica, que significa “famoso na glória”.

Assim, ao longo dos séculos, esse sobrenome se tornou muito comum no Brasil, principalmente devido à colonização portuguesa e às práticas de registro de nomes de família.

9. Ferreira

“Ferreira” é um sobrenome de origem portuguesa e espanhola, que deriva da palavra latina “ferrum”, que significa “ferro”.

Historicamente, era utilizado para identificar ferreiros ou pessoas que trabalhavam com metais.

Ainda mais, esse sobrenome é amplamente difundido no Brasil e tem origens que remontam à Idade Média.

10. Sobrenomes mais comuns do Brasil: Araújo

Por fim, o sobrenome “Araújo” é de origem portuguesa e espanhola e tem sua origem na palavra “arauco” em latim, que significa “lugar com árvores”.

Todavia, era usado para designar pessoas que viviam ou eram originárias de uma região com muitas árvores.

No Brasil, “Araújo” se tornou um sobrenome bastante comum e tem uma história que se entrelaça com as origens do país.

