Saiba quando sai a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda

A consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda será liberada na próxima segunda-feira, dia 24. Dessa forma, é importante que todos os contribuintes fiquem atentos às datas e prazos que a Receita Federal determina, a fim de receber os valores devidamente.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto, para que você saiba tudo o que precisa sobre a restituição do Imposto de Renda 2023.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é um processo pelo qual contribuintes podem receber de volta parte do imposto que pagaram ao longo do ano. Caso tenha efetuado o pagamento em excesso. Dessa forma, essa devolução ocorre por meio de um crédito na conta-corrente bancária do contribuinte ou por um cheque enviado pelos Correios.

Ademais, a restituição IR pode ser uma forma de aliviar a carga tributária dos contribuintes. No entanto, é importante ressaltar que nem todos têm direito à devolução. Alguns contribuintes podem ser obrigados a pagar imposto adicional caso suas despesas e deduções não sejam suficientes para compensar o valor devido.

Quando sai a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda?

Assim como todos já devem saber, os dois primeiros lotes do IR 2023 já saíram. Sendo assim, os contribuintes que ainda não receberam, estão ansiosos pelo 3º lote de restituição do Imposto de Renda. Ainda mais porque, segundo a Receita Federal, este será o primeiro pagamento em que não haverá fila preferencial.

Ademais, a Receita Federal já definiu a data de liberação da consulta ao terceiro lote de restituição: será no dia 24 de julho.

Nesse dia, os contribuintes poderão acessar o site da Receita e verificar se estão incluídos neste lote. Além disso, vale lembrar que a consulta só estará disponível a partir das 9h da manhã.

Veja as datas e prazos para pagamento

Após a liberação da consulta, é importante ficar atento às datas e prazos para o pagamento da restituição. Segundo os dados que a Receita Federal divulgou, o terceiro lote de restituição estará disponível para os contribuintes efetuarem o saque no dia 31 de julho.



Dessa maneira, se o cidadão tiver direito à restituição neste lote, receberá o valor em sua conta bancária, ou poderá realizar o saque nas agências da Caixa Econômica Federal.

Ademais, aqueles que tiverem optado pelo Pix, receberão o pagamento de forma instantânea na chave informada durante a declaração.

Como fazer a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda?

Para realizar a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda, é necessário seguir alguns passos simples:

1. Acesse o site da Receita Federal

Primeiramente, acesse o site oficial da Receita Federal, responsável por todo o processo de restituição. No site, busque pela opção “Consulta Restituição” e clique nela.

2. Preencha os campos com os dados

Em seguida, você será redirecionado para uma página onde terá que preencher alguns dados. Sendo assim, insira seu CPF e a data de nascimento nos campos indicados. Lembre-se de digitar os números corretamente para evitar qualquer erro.

3. Clique em “Consultar”

Ademais, após preencher essas informações, clique em “Consultar” e aguarde a página carregar. Em instantes, você terá acesso ao resultado da sua consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda.

4. Confira o valor da restituição

Finalmente, se você estiver incluído neste lote, o sistema informará o valor da restituição e a data em que o dinheiro estará disponível na sua conta bancária. Contudo, se você não estiver incluso neste lote, a página também te informará.

É importante ressaltar a necessidade de consultar de forma regular e atenta, pois a Receita Federal disponibiliza a restituição de forma progressiva em diversos lotes ao longo do ano.

No caso de 2023, ainda haverão mais 2 lotes de restituição além desse. Então, se você não receber no 3º, não se preocupe, pode ser que você irá receber no 4º ou no 5º lote. A previsão é que a Receita Federal acabe o pagamento das restituições em setembro.

O que fazer em caso de inconsistências na consulta?

Por fim, caso o contribuinte verifique alguma inconsistência na consulta do terceiro lote de restituição, é importante entrar em contato com a Receita Federal o mais breve possível.

Dessa maneira, é possível corrigir o erro antes do pagamento, evitando assim possíveis transtornos.

Além disso, você pode contactar a RC por telefone ou pela internet, por meio do Atendimento Virtual.

Agora que você já sabe quando sai a consulta do 3º lote de restituição do Imposto de Renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!