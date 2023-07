Saiba quanto ganha um recenseador do IBGE em 2023

Você já se perguntou quanto ganha um recenseador do IBGE? Afinal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma instituição responsável por produzir informações estatísticas e geográficas do Brasil.

Assim, o trabalho de recenseadores é essencial para a realização de pesquisas e levantamentos demográficos em todo o país.

Então, se você está interessado em saber quanto ganha um recenseador do IBGE em 2023, vamos te mostrar os salários de algumas das posições relacionadas. Acompanhe a leitura!

Quanto ganha um recenseador do IBGE?

A remuneração de um recenseador do IBGE é baseada na produção, o que significa que o valor pode variar de acordo com diversos fatores.

Assim, esses fatores incluem o tempo dedicado diariamente e semanalmente ao trabalho, a facilidade ou dificuldade encontrada na abordagem dos domicílios e a taxa estabelecida pelo Superintendente Estadual e Coordenador Operacional, considerando o orçamento disponível e as características do setor censitário.

Dessa forma, quanto mais o recenseador trabalhar, maior será o potencial valor de remuneração. Contudo, é importante ressaltar que essa é uma forma de pagamento por produção, proporcionando flexibilidade e a possibilidade de aumentar a renda conforme o esforço e desempenho individual.

Veja a seguir, outros cargos e salários, disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



Quanto ganha o Agente Censitário de Pesquisas por Telefone

O Agente Censitário de Pesquisas por Telefone desempenha um papel fundamental na coleta de informações por meio de entrevistas telefônicas.

Atualmente, o salário é fixado para quem desempenha essa função é de R$998,00.

Salário do Supervisor de Coleta e Qualidade

O Supervisor de Coleta e Qualidade é responsável por coordenar e supervisionar a equipe de recenseadores em campo.

Dessa forma, ele garante a qualidade e a precisão dos dados coletados. Assim, o salário para essa função atualmente é de R$3.100,00.

Agente de Pesquisas e Mapeamento

O Agente de Pesquisas e Mapeamento auxilia na coleta de dados e na realização de atividades de mapeamento. Dessa forma, o salário desse cargo é de R$1.387,50.

Outros cargos e remunerações do IBGE

Além dos recenseadores e dos demais cargos já listados, também há outras oportunidades no IBGE. Entre elas, podemos citar:

O Agente Censitário de Administração e Informática desempenha funções administrativas e de suporte técnico no IBGE. Seu salário é de R$1.700,00;

O Agente Censitário Supervisor atua na supervisão das atividades dos recenseadores em uma determinada área. Seu salário também é de R$1.700,00;

O Agente Censitário Municipal é responsável por coordenar e supervisionar as atividades censitárias em um município específico. Seu salário é de R$2.100,00;

O Coordenador Censitário de Área desempenha um papel de liderança na coordenação das atividades censitárias em uma determinada área geográfica. Seu salário é de R$ 3.677,27.

É importante ressaltar que os salários mencionados são baseados nas informações disponíveis até o momento e podem estar sujeitos a alterações.

Além disso, existem outros benefícios e vantagens oferecidos aos funcionários do IBGE, como vale-transporte e auxílio-alimentação, que podem variar conforme a função exercida.

Concurso IBGE Temporários, saiba mais

No dia 04 de julho, foi divulgado o edital do Concurso IBGE para temporários, oferecendo um total de 7.548 vagas de nível médio. Essas oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

6.742 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, e

806 vagas para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade.

As inscrições para o concurso estarão abertas até às 23h do dia 19 de julho, e podem ser realizadas através do site da empresa responsável pela seleção, a IBFC.

Além disso, no momento da inscrição, será necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$42,00.

Como se preparar?

Se preparar adequadamente para os concursos do IBGE é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Então, confira algumas dicas:

Conheça o edital: Estude atentamente o edital do concurso para entender quais são os requisitos, conteúdos programáticos e critérios de avaliação;

Organize um cronograma de estudos: Estabeleça um plano de estudos realista e equilibrado, dedicando tempo suficiente para cada matéria;

Material de estudo: utilize livros, apostilas, videoaulas e materiais específicos para o concurso do IBGE. Além disso, busque fontes confiáveis e atuais;

Resolva questões anteriores: Pratique resolvendo questões de concursos anteriores do IBGE para se familiarizar com o estilo das perguntas e treinar sua velocidade e precisão;

Faça simulados: realize simulados para simular as condições reais do exame e avaliar seu desempenho.

Com foco e determinação, você estará mais preparado para enfrentar os desafios dos concursos do IBGE.

Por fim, utilize nossas dicas para se prepara e aproveite dessa oportunidade em uma das maiores e mais disputadas organizações do Brasil.