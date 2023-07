Saiba todos canais de Atendimento Agora!

O Bolsa Família, anteriormente conhecido como Auxílio Brasil, é um programa social que tem como objetivo auxiliar milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 21,19 milhões de famílias recebem o benefício mínimo de R$600,00 mensalmente.

É importante que os beneficiários tenham acesso aos meios de contato para esclarecer dúvidas ou reportar erros relacionados ao benefício. Neste artigo, apresentaremos todos os canais de atendimento do Bolsa Família, como o número de telefone, suporte, ouvidoria e outros.

Continue a leitura para saber mais sobre como entrar em contato com o programa.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um benefício social oferecido pelo governo federal que funciona como um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele integra benefícios relacionados à assistência social, educação, saúde e emprego, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres e promover sua inclusão social.

Para ter direito ao benefício, os cidadãos precisam se encaixar na situação de pobreza ou extrema pobreza, além de se cadastrar no CadÚnico, que é a porta de entrada para benefícios sociais.

Quais os canais de atendimento do Bolsa Família?

É comum surgirem dúvidas ou a necessidade de reportar erros relacionados ao benefício do Bolsa Família. Por isso, é importante conhecer os meios de atendimento disponíveis. Abaixo, listamos todos os canais de contato com o Bolsa Família:

Número de telefone do Bolsa Família: O número exclusivo para tratar assuntos relacionados ao Bolsa Família é o 111. O atendimento eletrônico está disponível todos os dias, sem limite de horário. Para obter atendimento humano, os horários de atendimento são de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. Telefone do Ministério da Cidadania: Outro meio de entrar em contato com o Bolsa Família é o número do Ministério da Cidadania, que é o 121. Esse número serve para tratar diversos programas sociais. A ligação é gratuita, tanto feita por aparelho celular quanto por telefone fixo.O atendimento humano está disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados nacionais, das 10h às 16h. Para falar com um atendente, basta seguir as instruções mencionadas pela secretaria eletrônica, selecionando o serviço desejado.

Número de telefone 0800 do Bolsa Família: Uma alternativa para entrar em contato com o Bolsa Família é por meio do canal Caixa Cidadão, cujo atendimento humano está disponível de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. O atendimento eletrônico pode ser utilizado 24 horas por dia, todos os dias da semana.Esse número de telefone serve tanto para tratar do programa de transferência de renda como para outros serviços administrados pela Caixa Econômica Federal. O telefone para entrar em contato com o canal Caixa Cidadão é o 0800 726 0207. Já o número de telefone para pessoas portadoras de deficiência auditiva ou de fala é o 0800 726 2492. Formulário de atendimento do Bolsa Família: Outra forma de entrar em contato para tirar dúvidas, solicitar serviços referentes ao benefício ou obter orientações sobre algum assunto relacionado é preenchendo o formulário de atendimento disponível na plataforma Gov.br. Para utilizar o serviço, é necessário fazer login com os dados cadastrados ou criar uma conta no sistema.Dentre as opções disponíveis no formulário, é possível solicitar acesso a informações públicas, comunicar atos ilícitos praticados contra a administração pública, expressar satisfação com o atendimento ou serviço público, manifestar insatisfação com algum serviço público, sugerir ideias para tornar o serviço público menos burocrático, pedir um atendimento ou prestação de serviço e enviar uma ideia ou proposta de melhoria dos serviços públicos. Basta escolher a opção desejada, preencher os dados solicitados e enviar o formulário. Central de ajuda do Bolsa Família: A Caixa disponibiliza uma página em seu site onde constam todas as perguntas frequentes sobre o Bolsa Família. Nessa página, é possível encontrar informações sobre quem tem direito ao benefício, onde se cadastrar para recebê-lo, como saber se o Bolsa Família foi aprovado, como cadastrar a senha do Cartão Bolsa Família, onde sacar os recursos, como sacar o benefício sem o cartão e como consultar a disponibilidade do benefício.Essa central de ajuda pode ser consultada pelos beneficiários para esclarecer dúvidas sem a necessidade de entrar em contato diretamente com o suporte. Ouvidoria do Bolsa Família: A ouvidoria do Bolsa Família utiliza a central administrada pela Caixa e pode ser contatada pelo número 0800 725 7474. É importante lembrar que a ouvidoria é um canal para tratar assuntos que não puderam ser solucionados por meio de outros canais. O atendimento da ouvidoria está disponível de segunda a sexta, das 9h às 18h. SAC Caixa: O SAC da Caixa também pode ser utilizado para entrar em contato sobre o benefício do Bolsa Família e fazer reclamações, sugestões, elogios, pedidos de cancelamento, informações sobre produtos e serviços da Caixa. O atendimento está disponível todos os dias, a qualquer horário, pelo número 0800 726 0101.

Aplicativo do Bolsa Família

Além dos canais de atendimento mencionados, o aplicativo do Bolsa Família é mais uma ferramenta que permite aos beneficiários acompanhar informações sobre o benefício, fazer consultas, solicitações e outros. O responsável familiar deve criar uma conta, caso seja o primeiro acesso, ou acessar com os dados cadastrados anteriormente.



Você também pode gostar:

Pelo aplicativo, é possível conferir o calendário de pagamentos do Bolsa Família, a disponibilidade de valores e outras informações relevantes. O acesso pode ser feito utilizando a senha do Caixa Tem ou criando uma senha específica para o aplicativo do Bolsa Família.

É importante ressaltar que a movimentação de valores é realizada através do Caixa Tem, e o aplicativo do Bolsa Família é mais utilizado para esclarecer dúvidas e obter informações sobre o benefício.

Contatos gerais do Bolsa Família

Para facilitar o acesso aos meios de comunicação do Bolsa Família, segue uma tabela com os principais contatos:

Canal Meio de contato Telefone do Bolsa Família 111 Telefone do Ministério da Cidadania 121 Caixa Cidadão 0800 726 0207 Ouvidoria Bolsa Família 0800 725 7474 SAC Caixa 0800 726 0101 Canal para portadores de deficiência 0800 726 2492

É importante lembrar que o programa Bolsa Família não utiliza canais de WhatsApp, não possui e-mail ou chat direto. Portanto, é necessário ter cuidado com falsos atendentes que possam entrar em contato com você e nunca fornecer seus dados, pois não há contato direto com os beneficiários por esses meios.

Para continuar aprendendo com nossos conteúdos informativos, cadastre-se no formulário abaixo e enviaremos nossos destaques semanais para o seu e-mail.

Perguntas frequentes

Existe um número de WhatsApp oficial do Bolsa Família?

Não, não existe um número de WhatsApp oficial para tratar assuntos do Bolsa Família. É importante que os beneficiários tenham atenção e evitem cair em golpes que utilizam essa modalidade.

Qual é o número para ligar para o Bolsa Família?

É possível tratar assuntos do Bolsa Família através dos seguintes números: 111 (Bolsa Família), 121 (Ministério da Cidadania), 0800 726 0207 (Caixa Cidadão), 0800 725 7474 (Ouvidoria), 0800 726 0101 (SAC Caixa) e 0800 726 2492 (Canal para portadores de deficiência).

Qual número ligar para o Cadastro Único?

O contato com o Cadastro Único pode ser feito utilizando o número 121 do Ministério da Cidadania ou 0800 707 2003.