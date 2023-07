Saiba tudo sobre essa nova plataforma que promete revolucionar as arrecadações

O FGTS Digital representa um avanço significativo no sistema de arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Recentemente o governo anunciou a data de lançamento desse projeto.

Essa inovadora plataforma foi desenvolvida com o intuito de otimizar todo o processo de arrecadação e apuração, bem como, o lançamento, prestação de informações e cobrança dos recursos do FGTS, visando a maior eficiência e transparência.

Com a implementação do FGTS Digital, espera-se uma modernização substancial nos procedimentos relacionados ao Fundo, trazendo benefícios tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. A plataforma possibilita a simplificação dos trâmites burocráticos, tornando o sistema mais ágil e acessível para todas as partes envolvidas.

Além disso, com as novas tecnologias objetiva-se a redução de erros e inconsistências nas informações prestadas, a diminuição da sonegação e a melhoria da fiscalização.

Esses avanços, por sua vez, refletem diretamente na garantia dos direitos dos trabalhadores, fortalecendo a segurança financeira e a proteção social proporcionada pelo FGTS.

Esses avanços, por sua vez, refletem diretamente na garantia dos direitos dos trabalhadores, fortalecendo a segurança financeira e a proteção social proporcionada pelo FGTS.

Fases de implementação do FGTS Digital

Entre 16 de agosto e novembro de 2023, os empregadores participarão de uma fase de testes denominada “Produção Limitada“, que tem como objetivo permitir que eles experimentem o novo sistema do FGTS Digital. Essa etapa é crucial para prepará-los para a implementação completa, que ocorrerá em janeiro de 2024.

Além disso, vale mencionar que, uma das principais mudanças proporcionadas pela plataforma é a adoção exclusiva do Pix para efetuar os recolhimentos.



Os boletos gerados conterão um QR Code, possibilitando uma forma mais ágil e segura de realizar os pagamentos diretamente através do aplicativo ou site da instituição financeira do empregador.

Através desse método de transação, os pagamentos poderão ser realizados em tempo real, eliminando a necessidade de compensação bancária e reduzindo consideravelmente o tempo de processamento das transações.

Além disso, a utilização do QR Code pelo FGTS Digital aumentará a segurança nas operações, reduzindo o risco de fraudes e erros nos pagamentos.

Como funcionará esse novo sistema?

Antes de tudo, é importante ressaltar que, é fundamental que os empregadores estejam plenamente cientes das mais recentes mudanças nas regras do FGTS, que agora incluem uma importante alteração no prazo de recolhimento mensal.

De acordo com a nova regulamentação, o recolhimento do FGTS deverá ser efetuado até o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência.

Dessa forma, essa modificação exige que as empresas realizem adaptações em seus processos e sistemas para garantir o cumprimento das novas datas de vencimento.

Assim, para facilitar o cumprimento das obrigações, o FGTS Digital passa a ser alimentado por meio do eSocial.

Isso significa que utilizará informações fornecidas pelos empregadores, como dados sobre a lotação dos funcionários, tipos de débito e eventos de remuneração. Com base nesses dados, o valor do benefício do FGTS será calculado e repassado ao Fundo de acordo com as novas diretrizes.

E como utilizar o FGTS Digital?

Cabe aprofundar ainda um pouco mais sobre o do funcionamento do FGTS Digital. Assim, como mencionado anteriormente, a plataforma utilizará as informações do eSocial, com base no CPF como principal elemento de identificação do trabalhador.

Isso vai possibilitar um controle mais preciso e eficiente das informações trabalhistas, permitindo que cada contribuição seja associada ao trabalhador específico.

Dessa forma, qualquer divergência ou inconsistência nos valores do Fundo poderá ser prontamente identificada e corrigida, garantindo que todos os depósitos sejam feitos adequadamente e de acordo com as normas legais.

Emissão de guias rápidas e personalizadas para o recolhimento do FGTS;

Consulta de extratos detalhados de pagamentos realizados;

Individualização dos extratos de pagamento para cada funcionário;

Verificação de débitos em aberto relacionados ao FGTS;

Possibilidade de pagamento da multa indenizatória usando as remunerações devidas ao longo do período trabalhado.

Por fim, pesquisas recentes revelam que a adoção do FGTS Digital pode levar a uma notável otimização de até 36 horas por mês no procedimento de recolhimento do Fundo, o que representa uma melhoria significativa na eficiência e produtividade para as empresas.