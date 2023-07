Saiba tudo sobre o concurso IBGE e conheça os cargos

O concurso IBGE está próximo. Com o edital publicado, milhares de candidatos já estão atentos aos prazos, conteúdos e outras informações a respeito das provas.

Afinal, o certame costuma ser extremamente concorrido, e saber mais sobre o processo pode ser uma ótima forma de se destacar dos concorrentes.

Sendo assim, separamos diversas informações sobre o concurso, para ajudar você, que deseja entrar para o time do instituto. Quer saber mais sobre isso? Então não deixe de ler até o final e não perca nenhum detalhe. Boa leitura!

Saiba mais sobre o concurso IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente o edital para o seu concurso público destinado à contratação de temporários.

No total, estão sendo oferecidas 7.548 vagas de nível médio, divididas entre 6.742 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e 806 vagas para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade.

Além disso, as remunerações iniciais para os aprovados serão de R$1.387,50 para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e R$3.100,00 para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade. Os contratos terão duração de 1 ano, com possibilidade de prorrogação.

Todavia, as inscrições já estão abertas e seguem até às 23h do dia 19 de julho. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o IBFC. Ademais, a taxa de inscrição para participar do concurso é de R$42,00.

O concurso do IBGE é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir para a produção de dados e informações estatísticas de qualidade.



Saiba mais sobre os cargos

O concurso do IBGE é uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas ingressarem no serviço público federal.

Afinal, os cargos oferecidos são para nível médio, contemplando uma variedade de formações acadêmicas. Dentre os cargos mais comuns, destacam-se os de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento é destinado aos candidatos com formação de nível médio. Esses profissionais atuam nas áreas de coleta, supervisão, suporte técnico e análise de dados estatísticos.

Assim, o técnico do IBGE desempenha um papel fundamental na realização de pesquisas e no fornecimento de informações precisas para a sociedade.

Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade também requer apenas formação de nível médio.

Esses profissionais são responsáveis por interpretar e analisar os dados coletados, elaborando relatórios e estudos que subsidiem a tomada de decisões em diferentes áreas governamentais e empresariais.

As vagas de nível médio são ótimas opções para aqueles que acabaram de se formar na escola, e desejam começar a carreira no setor público.

Como é o concurso IBGE?

O processo seletivo do concurso IBGE é geralmente composto por provas objetivas e, em alguns casos, também por provas discursivas.

Além disso, dependendo do cargo, podem ser exigidos conhecimentos específicos, além de questões gerais de português, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos gerais.

Quanto ganham os servidores do IBGE?

Para os cargos do concurso IBGE as remunerações oferecidas vão de R$1.387,50 a R$3.100.

Contudo, é importante ressaltar que, além dos salários atrativos, os aprovados nos concursos também têm direito a benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, auxílio-transporte e possibilidade de ascensão profissional na carreira.

Os candidatos aprovados têm a chance de atuar em áreas de coleta, supervisão, suporte técnico, análise de dados, interpretação e elaboração de relatórios e estudos.

Além dos salários atraentes e dos benefícios, você também terá boas chances de ascensão profissional, o que é muito benéfico para a carreira a longo prazo.

Dicas para se preparar

A preparação para o concurso do IBGE requer dedicação e estudo. Assim, é fundamental conhecer bem o edital e as matérias que serão cobradas na prova, além de resolver questões anteriores.

No entanto, existem diversos cursos preparatórios e materiais disponíveis online que podem auxiliar na preparação para o concurso.

Para saber tudo sobre o conteúdo programático, basta acessar o site da banca e examinar o edital com atenção. Assim, você poderá direcionar melhor seus estudos, a fim de conseguir uma melhor pontuação nas provas.

Comece a sua preparação!

Participar do concurso IBGE é uma oportunidade de contribuir para a produção de informações estratégicas para o desenvolvimento do país.

Então, se você está em busca de uma carreira no serviço público com interesse nas áreas de estatística, geografia e análise de dados, o concurso IBGE pode ser a porta de entrada para você.

Prepare-se adequadamente, estude e aproveite essa oportunidade única de crescimento profissional e pessoal. Boa sorte.