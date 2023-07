Sainz e Hamilton penalizados 10 segundos extras após a corrida: Alonso sobe para quinto

Taqui não há pior resultado possível para Carlos Sainzque receberá uma penalidade extra de 10 segundos após o GP da Áustria (ele já cumpriu cinco segundos na corrida), o que o levará a perder o quarto lugar, enquanto Lando Norris toma aquele lugar e Fernando Alonso move-se para o quinto.

O espanhol seria o sexto antes de a FIA divulgar suas conclusões sobre a questão dos limites da pista no domingo, por volta das 21h30.

Penalidades aplicadas após a corrida

Não Não / Penalidade do Concorrente do Motorista

1 55 – Carlos Sainz Scuderia Ferrari 10 pênalti no segundo tempo

2 44 – Lewis Hamilton Mercedes AMG-Petronas F1 Team 10 penalidade de segundo tempo

3 10 – Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 10 penalidade no segundo tempo

4 23 – Alexander Albon Williams Racing 10 penalidade de segundo tempo

5 31 – Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 5 penalidade de segundo tempo

6 31 – Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 10 penalidade de segundo tempo

7 31 – Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 5 penalidade de segundo tempo

8 31 – Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 10 penalidade de segundo tempo

9 2 – Logan Sargeant Williams Racing 10 penalidade de segundo tempo

10 21 – Nyck de Vries Scuderia AlphaTauri 10 penalidade de segundo tempo

11 21 – Nyck de Vries Scuderia AlphaTauri 5 segunda penalidade

12 22 – Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 5 segunda penalidade

Revisão completa

Por volta das 19h55 de domingo, a FIA emitiu um comunicado.

“Os comissários determinaram que, como foi apresentado no prazo e cumpriu os requisitos do Capítulo 13 do Código Esportivo Internacional da FIA, o protesto da Aston Martin é admissível.

“Uma revisão da lista de tempos de volta excluídos fornecida aos Comissários pelo Controle de Corrida revelou que uma série de infrações de limite de pista não haviam sido previamente encaminhadas aos Comissários para possíveis penalidades. aplicado anteriormente quando da publicação da Classificação Provisória.”

“Estas penalidades serão refletidas na Classificação Final. Assim, o Protesto é mantido e a Taxa de Protesto é devolvida ao Concorrente.”

Esclarecimento da FIA para voltas não contadas (19.49)

“No que diz respeito às infrações aos limites da pista no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 da FIA de 2023, observamos que, devido às características específicas do traçado do circuito e à propensão de muitos pilotos a dirigir repetidamente fora dos limites da pista, surgiu uma situação sem precedentes que resultou em todas as possíveis infrações não podendo ser revisadas durante a corrida.”

“Antes da apresentação do protesto contra o resultado, já havíamos iniciado uma revisão completa das infrações aos limites da pista, que está em andamento. Durante o Grande Prêmio, o Race Control foi responsável por revisar mais de 1200 casos em que foi relatado que um carro poderia sair da pista. Os resultados serão atualizados assim que for concluída a revisão daqueles que não puderam ser verificados durante a corrida”, disse a carta, que falava de uma ação ex officio, tendo sido superado pelo número de carros que coloque todas as quatro linhas completamente fora da linha branca que delineia o asfalto das áreas de escape.

“Para resolver o problema nas próximas edições, renovamos nossa recomendação ao circuito de adicionar uma gravilha na saída das curvas 9 e 10. Sabemos que embora esta não seja uma solução simples em relação a outras corridas da categoria aqui (MotoGP ), tem-se revelado muito eficaz noutras curvas e circuitos com problemas semelhantes”, concluiu, dando a entender que em 2024 não se repetirá este pesadelo, que obrigou ao cancelamento de 47 voltas na Qualificação e cerca de 120 na corrida.

Uma área de cascalho removível nas áreas problemáticas pode ser a solução para edições futuras. E tudo isso no dia em que foi anunciado que o GP da Áustria foi renovado com a F1 até 2030.