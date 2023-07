SAIU a LIBERAÇÃO da consulta do Bolsa Família de JULHO; veja o valor com o CPF

Daqui a menos de uma semana, o Governo Federal vai retomar os pagamentos do Bolsa Família. Mas antes mesmo do início oficial dos repasses, os usuários já podem conferir as informações sobre as suas contas. Deste modo, qualquer brasileiro que faz parte do Cadúnico já pode consultar se foi incluído ou não no benefício social.

Ao contrário do que várias pessoas pensam, não é preciso ir até uma sede de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para realizar esta verificação. O cidadão pode confirmar valores e as datas das liberações sem precisar sair de casa. Veja algumas possibilidades na lista abaixo:

Maneiras de consultar o Bolsa Família

O primeiro passo para consultar as informações sobre o Bolsa Família deste mês de julho, é baixar o app oficial do programa. Certifique-se de realizar o download apenas do aplicativo oficial. Através dele, é possível não apenas saber se você vai receber o saldo, mas também entender os valores que serão pagos para esta determinada família.

Central de Atendimento da Caixa

Não é muito familiarizado com aplicativos? Há ainda uma segunda opção. O indivíduo pode consultar os detalhes sobre os pagamentos do Bolsa Família através da Central de Atendimento da Caixa. O número é o 111. Há ainda a possibilidade de conseguir estas informações através do número 0800 726 02 07. Selecione a opção 1 e em seguida selecione a dúvida exata.



Uma outra opção é conseguir informações através do WhatsApp da Caixa Econômica Federal. Esta é uma boa opção para quem não quer gastar dinheiro com ligações telefônicas. Para tanto, é necessário adicionar aos seus contatos o número 0800 104 0104. Vale frisar, no entanto, que por esta via o cidadão vai conseguir apenas informações mais básicas.

O usuário também poderá conseguir se informar sobre os pagamentos através do app do Caixa Tem. No aplicativo, o cidadão vai obter informações como o valor que vai ser pago para esta família neste mês de julho. Assim como no caso do aplicativo do Bolsa Família, também é importante verificar se você está baixando o app oficial.

A importância da consulta

O processo de consulta das informações sobre os pagamentos do Bolsa Família é importante não apenas para as pessoas que desejam entrar no programa. Quem já faz parte do benefício social, também precisa realizar as verificações, para entender se vai continuar fazendo parte do projeto.

Vale lembrar que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome segue realizando o processo de pente-fino nas contas de todos os usuários. Desta forma, é possível que pessoas que fazem parte do projeto sigam sendo excluídas do programa do Governo Federal. Desde o início do ano, mais de 1,5 milhão perderam o saldo.

Além disso, o usuário pode receber ainda outras informações importantes ao realizar a verificação. Em junho, por exemplo, uma parte dos beneficiários recebeu a notícia de que o valor dos pagamentos seria reduzido depois que o Ministério do Desenvolvimento Social teria encontrado inconsistências nas informações sobre a renda per capita.

Em regra geral, quanto mais cedo o cidadão recebe esta informação, mais tempo ele terá para resolver estas inconsistências, e mais cedo ele conseguirá regularizar a sua situação.

Bolsa Família em julho

Neste mês de julho, os pagamentos do Bolsa Família serão iniciados no próximo dia 18. Assim como nos meses anteriores, o cidadão vai precisar se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai receber o dinheiro de fato. Confira abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).