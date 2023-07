Saiu a LIBERAÇÃO de como financiar sua casa pagando MENOS

A casa própria é um sonho de muitos brasileiros, principalmente aqueles que vivem de aluguel, e agora se tornou uma realidade muito mais próxima. Isso porque o Governo Federal lançou, em março de 2023, a nova versão do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Sendo assim, o novo programa conta com novas regras e valores, que permitem financiamentos com valores reduzidos.

O programa Minha Casa, Minha Vida tem como objetivo possibilitar a aquisição da casa própria pelas famílias de baixa renda no Brasil. O programa conta com subsídio do governo, sendo que os financiamentos podem ser divididos em muitas parcelas, e contando com juros muito baixos. Além disso, o programa também gera empregos e desenvolvimento econômico na área da construção civil.

Mudanças no Minha Casa, Minha Vida

A nova versão do programa Minha Casa, Minha Vida ampliou a faixa de financiamento. Sendo assim, o programa agora permite a aquisição de imóveis com valores de até R$ 350 mil. No entanto, essa mudança é válida apenas para as famílias que se encaixam na faixa 3 do programa, ou seja, que possuem renda familiar de até R$ 8 mil.

A decisão e o anúncio das mudanças foram feitos pelo Conselho Curador do FGTS, e entraram em vigor no dia 7 deste mês. Anteriormente, o limite máximo do valor de imóvel para essa faixa do programa era de R$ 264 mil. Além das mudanças que aumentaram o valor do imóvel a ser financiado, o programa também passa a contar com aumento do subsídio nas compras.

Desta maneira, o valor máximo de subsídio do Minha Casa, Minha Vida passou de R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. Entretanto, vale lembrar que o desconto nos financiamentos do programa estão sujeitos a critérios populacionais, sociais e de renda. Isso ocorre para garantir que os recursos estão sendo destinados a quem realmente precisa.

Voltando ao limite de valor dos imóveis, outras faixas do programa habitacional também foram beneficiadas com aumentos. Sendo assim, as faixas 1 e 2, de famílias que recebem até R$ 4.440 de renda mensal, agora podem financiar imóveis de R$ 190 mil a R$ 264 mil. Essa variação ocorre de acordo com a localidade do imóvel.

Novos juros do programa habitacional

Os juros do Minha Casa, Minha Vida também foram alterados com as mudanças recentes. Sendo assim, confira a tabela a seguir:



Faixas Intervalo de Renda Taxa de juros- Cotistas: N e NE Taxa de juros- Cotistas: S, SE e CO Taxa de juros- Não cotistas: N e NE Taxa de juros- Não cotistas: S, SE e CO Faixa 1 Até R$ 2.000,00 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% De R$ 2.000,01 a R$ 2.640,00 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% Faixa 2 De R$ 2.640,01 a R$ 3.200,00 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% De R$ 3.200,01 a R$ 3.800,00 5,50% 5,50% 6,00% 6,00% De R$ 3.800,01 a R$ 4.400,00 6,50% 6,50% 7,00% 7,00% Faixa 3 De R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00 7,66% 7,66% 8,16% 8,16%

As siglas da tabela, N, NE, S, SE e CO se referem respectivamente a: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, as taxas de juros do Minha Casa, Minha Vida estão representadas em porcentagem ao ano.