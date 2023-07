SAIU a lista de beneficiários com grande SURPRESA para os trabalhadores

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma medida de segurança financeira para os trabalhadores brasileiros. Além de ser uma reserva para situações de demissão sem justa causa, o FGTS também oferece a possibilidade de receber um lucro adicional.

Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o lucro do FGTS, como ele é distribuído, quem pode receber e como utilizá-lo.

O que é o Lucro do FGTS?

Desde 2017, o lucro do FGTS começou a ser distribuído aos trabalhadores que possuem conta aberta no Fundo de Garantia. O objetivo é permitir que os trabalhadores participem dos ganhos obtidos por meio de investimentos feitos com o saldo dessas contas. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo FGTS, investe esse dinheiro em diversos setores da economia.

As aplicações do FGTS são feitas em serviços públicos, funcionando como um empréstimo ao governo federal. Dessa forma, tanto o governo quanto os trabalhadores podem se beneficiar dos ganhos gerados. Inicialmente, os repasses do lucro do FGTS começaram com 50% do total, mas ao longo dos anos, essa porcentagem foi aumentando.

Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro aprovou uma medida que permite que 99% do lucro do FGTS seja distribuído aos trabalhadores. Isso significa que a maior parte do lucro gerado pelo Fundo de Garantia será repassada aos beneficiários. Ainda não temos informações precisas sobre quanto será pago de lucro em 2023, mas essa informação deve ser divulgada em breve pelo Conselho Curador do FGTS.

Quem Pode Receber o Lucro do FGTS?

Para receber o lucro do FGTS, é necessário atender a alguns critérios. Segundo um levantamento feito pelo jornal Globo, em 2022 foram somados R$ 12,8 bilhões em lucros do FGTS. Essa quantia ainda precisa ser confirmada oficialmente, mas acredita-se que o valor divulgado pela imprensa seja próximo do valor real.

Os trabalhadores que poderão receber o lucro do FGTS são aqueles que possuem conta com saldo positivo (acima de R$ 0,00) até 31 de dezembro de 2022. É importante ressaltar que o valor do lucro não pode ser sacado individualmente, ele será somado ao valor já existente na conta do FGTS. Portanto, para ter acesso a essa quantia, é necessário aguardar uma situação específica, como a demissão sem justa causa.

Como Utilizar o Lucro do FGTS?

O lucro do FGTS não pode ser utilizado de forma indiscriminada. Ele está vinculado à conta do Fundo de Garantia e só pode ser resgatado em determinadas circunstâncias. Além da demissão sem justa causa, o trabalhador também pode utilizar o valor do lucro do FGTS para a compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves, entre outras situações previstas em lei.

Vale ressaltar que o valor do lucro será somado ao saldo existente na conta do FGTS, o que pode ser muito vantajoso para os beneficiários. Ao utilizar o lucro para a compra da casa própria, por exemplo, o trabalhador poderá ter acesso a um valor maior para o financiamento ou até mesmo reduzir o saldo devedor.



Você também pode gostar:

Como Acompanhar o Lucro do FGTS?

Para acompanhar o lucro do FGTS e verificar se você tem direito a receber essa quantia, é importante ficar atento às informações divulgadas pelo Conselho Curador do FGTS. Geralmente, essas informações são disponibilizadas por meio dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal, como o site institucional e o aplicativo do FGTS.

Além disso, é importante manter seus dados atualizados junto à Caixa, para garantir que você receba todas as informações sobre o lucro do FGTS. Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento, é possível entrar em contato com o atendimento da Caixa por telefone, chat online ou pessoalmente em uma agência.

Receber um lucro adicional do FGTS é uma oportunidade para os trabalhadores brasileiros. Desde 2017, a distribuição desse lucro tem aumentado, permitindo que mais trabalhadores se beneficiem dos ganhos gerados pelo Fundo de Garantia. É importante ficar atento aos critérios e acompanhar as informações divulgadas pelo Conselho Curador do FGTS para garantir que você receba o valor a que tem direito.

Utilizar o lucro do FGTS de forma consciente e estratégica pode trazer benefícios financeiros significativos, como a possibilidade de adquirir a casa própria com um valor maior de financiamento. Acompanhe as novidades sobre o lucro do FGTS e aproveite essa oportunidade para melhorar sua situação financeira.