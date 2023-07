Saiu a lista de famílias do Cadastro Único que terão direito ao AUXÍLIO de R$ 2.5 MIL

No estado do Rio Grande do Sul, dezenas de famílias se viram sem saída por conta das consequências que o ciclone extratropical causou em muitas regiões. Diante dessa situação difícil, o governador do estado se pronunciou, com o propósito de apresentar um auxílio que pudesse servir de subsídio para as famílias que foram atingidas nesse caso.

Para isso, um Projeto de Lei foi feito e será apresentado à Assembleia Legislativa do estado, para que esse auxílio seja verdadeiramente concedido àqueles que, agora, necessitam de um suporte emergencial. Isso porque, dentro dessa situação, muitas famílias se encontram no que chamamos de calamidade pública, e, portanto, é crucial que o governo auxilie de algum modo para que tudo possa ser restabelecido aos poucos.

Entenda melhor como funcionará esse auxílio de R$ 2.5 mil e saiba mais sobre como as famílias poderão vir a receber após a aprovação dos pagamentos.

Auxílio de R$ 2.5 mil para famílias em calamidade pública: como funcionará?

O investimento necessário para oferecer esse auxílio às mais de mil famílias atingidas será de R$ 3 milhões por parte do governo. Para que as pessoas atingidas possam receber o valor, o pagamento será feito via transferência para a conta associada ao Cartão Cidadão das famílias. Assim, torna-se mais simples receber o auxílio nesse momento tão delicado e que todos precisam de suporte.

Vale destacar que, dentro desse cenário, haverá uma classificação por prioridade na hora de as transferências acontecerem. A ideia é que as famílias de baixa renda, já devidamente registradas no CadÚnico e que recebem o benefício do Bolsa Família, sejam as primeiras a receber o subsídio em questão. Isso porque, essas famílias já estão em situação de vulnerabilidade social e, dentro dessa situação, tudo pode ficar ainda mais difícil.

Em contrapartida, é importante ter em mente que o foco desse benefício não será apenas para as famílias que têm cadastro no CadÚnico. Embora essa seja a prioridade inicial, devido às condições financeiras dessas famílias, todos aqueles que estiverem vivenciando a situação de calamidade pública e foram atingidos poderão ser contemplados com o auxílio. Porém, é importante ter em mente que o auxílio ainda não foi devidamente aprovado pela Assembleia, portanto, por ora, as famílias devem aguardar atualizações do processo de aprovação.

Previsão de repasse

Sabemos que, em situações como esta, o tempo não está a favor dos atingidos. As famílias precisam ter acesso ao auxílio o quanto antes, a fim de restabelecer, aos poucos, o que perderam, focando em qualidade de vida e saúde.



A previsão para o repasse desse auxílio, portanto, é o início do próximo mês. No entanto, novamente reiteramos que ainda se trata de um Projeto de Lei que precisa ser aprovado, por conta disso, por mais que a previsão de repasse seja agosto, ainda dependemos da aprovação de uma série de autoridades envolvidas nesse processo.

Enquanto isso, as famílias podem buscar suporte e tirar as suas dúvidas no CRAS mais próximo de casa, relatando a situação familiar e buscando orientações do que pode ser feito nesse momento.