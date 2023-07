SAIU a lista de preços atualizadas e mudança na relação oficial de itens

O compacto da Fiat, o Mobi 2024, está agora disponível nas concessionárias com algumas alterações nos preços e na lista de equipamentos. Neste artigo, vamos mergulhar fundo nos detalhes para descobrir o que mudou.

O Fiat Mobi 2024 foi lançado em junho e já passou por um reajuste de preços. Inicialmente, o valor de tabela para a versão de entrada, o Mobi Like, foi mantido em R$ 68.990. No entanto, essa manutenção de valor durou pouco, e o compacto começou julho custando R$ 69.990. Isso representa um aumento de R$ 1.000 em relação à linha 2023.

A versão mais robusta, o Mobi Trekking, sofreu um reajuste um pouco maior, de R$ 1.300. Agora, a tabela de preços do Fiat Mobi 2024 é a seguinte:

Fiat Mobi Like 1.0: R$ 69.990

Fiat Mobi Trekking 1.0: R$ 73.590

Alterações na Lista de Equipamentos

Além das mudanças nos preços, o Fiat Mobi 2024 também passou por algumas alterações na lista de equipamentos. A versão Mobi Trekking agora é oferecida na cor Prata Bari, substituindo a Cinza Strato. Em relação ao Mobi Like, ele perdeu os alto-falantes dianteiros, limitando sua preparação para som.

Equipamentos do Fiat Mobi Like 1.0 2024

A versão de entrada do Fiat Mobi vem equipada com uma série de itens de série, incluindo:

Ar-condicionado

Banco traseiro rebatível

Direção hidráulica

Freios ABS com EBD

Sensor de pressão dos pneus

Painel de instrumentos com tela LCD de 3,5″

Rodas de aço de 14 polegadas

Sinalização de frenagem de emergência

Travas elétricas nas quatro portas

Vidros elétricos dianteiros

Faróis com máscara negra

Além disso, o pacote opcional Safety, que adiciona controle de estabilidade e assistente de partida em rampa, está disponível por R$ 700.

Equipamentos do Fiat Mobi Trekking 1.0 2024

A versão Trekking do Fiat Mobi 2024 adiciona a lista de equipamentos do Like:

Banco do motorista com regulagem de altura

Barras longitudinais no teto

Calotas exclusivas (escurecidas)

Visual Trekking (com adesivo no capô, badge no teto, pintura lateral preta e identificação na tampa traseira)

Central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Volante multifuncional

Bluetooth, USB e reconhecimento de voz

Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros

Console de teto (porta-objetos)

Logo FIAT grade dianteira e tampa do porta-malas escurecido

Maçanetas na cor do veículo

Pre-disposição para rádio (4 alto-falantes com 2 tweeters e antena)

Bancos dianteiros com bolsa porta-objetos no encosto

Painel (moldura) e maçanetas na cor preta

Para-choques exclusivos



O pacote opcional Safety, que adiciona controle de estabilidade e assistente de partida em aclive, e o pacote Style, que adiciona faróis de neblina e retrovisores elétricos, também estão disponíveis para o Mobi Trekking por R$ 700 e R$ 2.200, respectivamente.

Desempenho do Fiat Mobi 2024

O Fiat Mobi 2024 mantém o mesmo motor e câmbio da linha anterior. Continua equipado com o motor quatro cilindros 1.0 Fire EVO, que entrega 71/74 cv de potência a 6.250 rpm com gasolina e etanol, respectivamente. O torque é de 9,3/9,7 kgfm a 3.250 rpm. A transmissão é manual de cinco marchas.

O tempo de aceleração de 0 a 100 km/h é de 14 segundos, com etanol, e a velocidade máxima é de 152 km/h.

Quanto ao consumo de combustível, o Mobi 2024 tem médias de 13,5 km/l na cidade e 15 km/l, na estrada, com gasolina no tanque. Com etanol, as médias são de 9,6 km/l na cidade e 10,4 km/l nas rodovias.

O Fiat Mobi 2024 é vendido com garantia de 3 anos e é necessário fazer as revisões recomendadas a cada 10.000 km ou 12 meses. No geral, as visitas à concessionária não são tão caras, com exceção da revisão dos 60.000 km, que custa R$ 2.136.

Ficha Técnica do Fiat Mobi 2024

Para finalizar, vamos conferir a ficha técnica do Fiat Mobi 2024:

Motor : Flex, dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 8V, 999 cm³, 70 x 64,9 mm, 12,15:1, 74/71 cv a 6.000 rpm, 9,7/9,3 kgfm a 3.250 rpm

Câmbio : Manual, 5 marchas, tração dianteira

Direção : Hidráulica

Suspensão : McPherson (dianteira), eixo de torção (traseira)

Freios : Disco ventilado (dianteiro), tambor (traseiro)

Pneus : 175/65 R14

Peso : 961 kg

Dimensões: Comprimento 359,6 cm; largura 166,6 cm; altura 152,3 cm; entre-eixos 230,5 cm; porta-malas 200 l; tanque de combustível 47 l

Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você entender melhor o que mudou no Fiat Mobi 2024. Se você está considerando comprar este modelo, agora está mais bem equipado para tomar uma decisão informada.