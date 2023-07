saiu edital com 2.487 vagas; salários acima de R$ 8 mil

Saiu o edital do concurso público DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência).

O documento foi publicado nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial da União e no site da banca responsável pela organização do concurso, o Instituto Cebraspe..

As oportunidades são destinadas a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

Vagas e salários DATAPREV

Ao todo, a Dataprev oferece 222 vagas para contratação imediata e outras 2.265 para formação de cadastro reserva.

Desse total, 21 são para cargos de nível médio ou técnico e 2.466 para carreiras de nível superior.

Confira os cargos contemplados a seguir:

Nível médio/técnico

Auxiliar de enfermagem do trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho.



Nível superior completo

Analista de Processamento;

Analista de Tecnologia da Informação (várias áreas):

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho.

Os salários oferecidos pela DATAPREV variam entre R$ 3.713,12 a R$ 8.747,61 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 3.713,12 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários vão de R$ 7.887,35 a R$ 8.747,61 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do salário mensal, os aprovados ainda tem direito a:

auxílio-alimentação de R$1.111,20, a ser pago em forma de crédito em cartão eletrônico com a devida participação percentual dos trabalhadores no custo, de acordo com o nível salarial previsto no acordo coletivo de trabalho;

reembolso pré-escolar ou escolar de até R$1.513,03;

auxílio tratamento especializado (filhos com deficiência) de até R$1.230;

assistência à saúde;

previdência complementar (Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata);

participação nos lucros e resultados; e

Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições DATAPREV

Os interessados em participar do concurso DATAPREV têm entre os dias 31 de julho de 2023 a 18 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Cebraspe entre os dias 31 de julho de 2023 a 18 de agosto de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapa concurso DATAPREV

O concurso público para a DATAPREV contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 1 de outubro de 2023. Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões divididas entre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa – 20 questões;

Língua Inglesa – 10 questões;;

Raciocínio Lógico – 5 questões;;

Atualidades – 5 questões; e

Legislação acerca de Segurança de Informações e Proteção de Dados – 10 questões.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.