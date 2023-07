saiu edital com 240 vagas para médio, técnico e superior

O concurso Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) saiu. Ao todo são 240 vagas para médio, técnico e superior em diversas especialidades.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site da Fundep, a banca organizadora, e preencher o formulário com todos os dados para cadastro. As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de setembro a 18 de outubro, pela internet.

A taxa varia a depender do cargo sendo de R$ 65 para níveis médio e médio/técnico, ou de R$ 100, para cargos de nível superior.

Vagas concurso Cemig

Das 240 vagas, 176 são para cargos de níveis médio e/ou médio/técnico e 64 vagas para cargos de nível superior. Confira lista:

Nível médio

Nível médio/técnico



Técnico em Cartografia ou Agrimensura;

Técnico em Eletroeletrônica;

Técnico em Eletrotécnica;

Técnico de Campo – Edificações;

Técnico de Campo – Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumentação, Mecânica ou Automação Industrial (inspeção de materiais e serviços);

Técnico de Campo – Eletromecânica;

Técnico de Campo – Eletrotécnica;

Técnico de Campo – Mecânica;

Técnico de Campo – Química;

Técnico de Campo – Segurança do Trabalho;

Técnico de Campo – Telecomunicações;

Técnico em Enfermagem.

Nível superior

Advogado;

Analista Empresarial – Direito;

Analista Empresarial – Administração de Empresas;

Analista Empresarial – Biologia;

Analista Empresarial – Ciências Contábeis;

Analista Empresarial – Cientista de Dados;

Analista Empresarial – Comunicação Social ou Jornalismo, ou Publicidade, ou Relações Públicas;

Analista Empresarial – Economia;

Analista Empresarial – Estatística;

Analista Empresarial – Matemática Computacional;

Analista Empresarial – Psicologia;

Analista Empresarial – Tecnologia da Informação;

Assistente Social;

Enfermeiro do Trabalho;

Engenheiro – Engenharia Ambiental;

Engenheiro – Engenharia Cartográfica ou de Agrimensura;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia Civil, de Produção Civil, Hídrica, de Recursos Hídricos (Planejamento Hidroenergético);

Engenheiro – Engenharia Civil ou de Produção Civil (Segurança Barragens);

Engenheiro – Engenharia de Controle e Automação;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Florestal;

Engenheiro – Engenharia Mecânica;

Engenheiro – Engenharia Mecatrônica;

Engenheiro – Engenharia Química;

Engenheiro – Engenharia e Especialização em Segurança do Trabalho;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Geologia;

Engenheiro de Processos de Suporte – Engenharia Civil;

Engenheiro de Processos de Suporte – Engenharia Elétrica;

Meteorologista.

A carga horária é de 40 horas, com exceção para assistente social – formação Serviço Social. Neste caso serão 30 horas semanais.

A fase objetiva está marcada para 19 de novembro. O concurso, por sua vez, vai acontecer em três fases:

prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação pré-admissional de saúde, de caráter eliminatório; e período de experiência.

As provas do concurso Cemig serão realizadas nos seguintes municípios:

Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha

Os candidatos do concurso Cemig serão avaliados mediante conhecimentos gerais e específicos da seguinte forma:

Nível médio e médio/técnico – 40 vagas

10 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Matemática e Raciocínio Lógico;

10 questões de Informática Básica; e

5 questões de Conhecimentos Específicos.

Nível superior – 45 vagas

15 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Matemática e Raciocínio Lógico;

5 questões de Informática Básica;

5 questões de Matemática Avançada; e

15 questões de Conhecimentos Específicos.

Outras vagas previstas para Minas Gerais

Os concursos federais estão cada vez mais atraindo os concurseiros. Isso porque, muitas vagas já foram autorizadas no primeiro semestre de 2023. Ao todo são 5.880 oportunidades para diferentes cargos do Governo Federal. A maioria das vagas foram anunciadas no dia 16 de junho, em uma sexta-feira.

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) : 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET (Instituto Nacional de Meterologia) : 80 vagas para Analista e Tecnologista;

: 80 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) : 742 vagas para Analista e Engenheiro;

: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC (Ministério da Educação) : 220 vagas para Técnico;

: 220 vagas para Técnico; INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) : 50 vagas para Pesquisador;

: 50 vagas para Pesquisador; CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) : 100 vagas para Especialista;

: 100 vagas para Especialista; MRE (Ministério das Relações Exteriores ): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) : 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) : 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) : 100 vagas para Analista;

: 100 vagas para Analista; MME (Ministério de Minas e Energia) : 30 vagas para Administrador;

: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; AFT : 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho; CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; MS (Ministério da Saúde) : 220 vagas para Tecnologista;

: 220 vagas para Tecnologista; FIOCRUZ : 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) : 160 vagas; e

: 160 vagas; e ANM (Agência Nacional de Mineração): 24 vagas para Especialista em Recursos Minerais.