saiu edital com 30 vagas e salários acima de R$ 32 mil

O concurso DPE MG (Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais) anuncia edital com salários acima de R$ 32 mil. Os esclarecimentos foram publicados nesta terça-feira, 25 de julho, através do Diário Oficial.

Os interessados poderão se inscrever de forma preliminar entre às 9h do dia 25 de setembro até as 17h de 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br), banca organizadora.

A taxa de inscrição é R$ 325.

Requerimento da inscrição preliminar do concurso DPE MG

Para requerer a inscrição preliminar é preciso:

I – conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos;

II – acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e adentrar no campo correspondente às

inscrições para o IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais, Edital nº 01/2023;

III – preencher o requerimento on-line de inscrição, lançando os dados solicitados e transmitindo-os pela

internet;

IV – gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa da inscrição preliminar;

V – efetuar o pagamento da guia de pagamento referente ao valor da inscrição preliminar até o dia 31 de

outubro de 2023, observados os bancos e correspondentes bancários nela indicados, bem como os horários

de atendimento e das transações financeiras de cada.

Vagas concurso DPE MG

Ao todo são 30 vagas, sendo 21 para ampla concorrência, três reservadas a pessoas com deficiência e seis para os negros.

Além de graduação em direito é preciso ter três anos de prática de atividade jurídica, exercida após a conclusão do curso de direito.

O salário inicial é de R$32.228,68.

Como são as provas do concurso DPE MG?

A fase objetiva está prevista para 10 de dezembro. As demais etapas que serão realizadas no certame são:

duas provas discursivas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva de caráter eliminatório, com as seguintes fases: sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de higidez física e mental, e heteroidentificação; 12 provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.



A Prova Objetiva de múltipla escolha está prevista para ser realizada no dia 10 de dezembro de 2023 em Belo Horizonte/MG, em local e horário a serem oportunamente publicados no Diário Oficial da Defensoria Pública de

Minas Gerais e disponibilizados nos endereços eletrônicos da banca e defensoria.

Outros concursos DPE

O concurso DPE PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná) deve acontecer em breve. As vagas serão para médio e superior.

O certame já conta com banca e o Instituto Consulplan será a empresa responsável. Os esclarecimentos foram divulgados nesta sexta-feira, 14 de julho.

Vale lembrar que a seleção é aguardada desde o ano de 2020.

Vagas concurso DPE PR

Serão dez vagas para o preenchimento imediato, sendo uma para o cargo de técnico judiciário, com exigência de ensino médio, e nove para analista judiciário, para nível superior. As remunerações iniciais serão de R$ 2.123,16 para os técnicos e R$ 4.246,31 para o cargo de analista.

É bom destacar que a vaga disponível será para a área administrativa. O cargo de analista será dividido da seguinte forma:

direito

informática

engenharia

contabilidade

administração

estatística

economia

psicologia

serviço social

Os aprovados no concurso DPE PR, além do salário, contará com os seguintes benefícios.

auxílio-alimentação de R$ 1.024,23

auxílio transporte de R$ 484

auxílio-saúde variável com a faixa etária

Como serão as provas do concurso DPE PR?

O certame vai contar com as seguintes fases:

a) primeira fase: questões objetivas e de múltipla escolha, de caráter eliminatório e

classificatório;

classificatório; b) segunda fase: composta por uma questão dissertativa e uma redação, sendo de caráter eliminatório e classificatório

c) terceira fase: análise de títulos.

Serão 50 questões para todos os cargos com conteúdos gerais e específicos. Para nível médio, serão as seguintes disciplinas:

a) Língua Portuguesa;

b) Raciocínio Lógico;

c) Noções sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública e do Estatuto dos Servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado do Paraná;

d) Noções de Direito Administrativo e Constitucional;

e) Conhecimentos Gerais.

f) conhecimentos técnicos da área

Para superior, serão os seguintes conteúdos:

a) Língua Portuguesa;

b) Raciocínio Lógico;

c) Noções sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública e do Estatuto dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado do Paraná;

d) Noções de Direito Administrativo e Constitucional;

e) Conhecimentos Gerais

f) Conhecimentos específicos na área de concentração ou formação escolhida

Vale lembrar que o último concurso DPE PR aconteceu em 2017 e contou com 450 vagas para cadastro reserva e 17 para provimento imediato.

Além da prova objetiva, os candidatos realizaram redação e análise de títulos.