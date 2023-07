saiu edital com 315 vagas para médio e superior; confira cargos!

O concurso Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará) anuncia que saiu o edital com mais de 300 vagas para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre as 16h do dia 17 de julho e as 16h do dia 17 de agosto por meio do site da Consulplan.

Os valores da taxa de inscrição são:

R$46 para os cargos de níveis médio; e

R$47,80 para os cargos de nível superior.

O pagamento deverá ser feito até o dia 18 de julho. Vale lembrar que os interessados poderão se inscrever para dois cargos, um médio e outro superior, caso queira.

A gratuidade da taxa poderá ser solicitada entre os dias 17 e 19 de julho para os seguintes grupos:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda; e/ou

pessoa com deficiência.

Vagas concurso Sespa

Ao todo são 315 vagas 145 são para cargos de nível médio e 170 para ocupações que exigem o nível superior, ambas com cadastro reserva. Confira a lista:

Nível médio



Agente administrativo – 97 vagas

Técnico em Enfermagem – 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica – 4 vagas

Técnico em Radiologia – 3 vagas

Nível superior

Administrador – 20 vagas

Analista de Sistemas – 12 vagas

Biomédico – 4 vagas

Contador – 10 vagas

Economista – 10 vagas

Enfermeiro – 9 vagas

Enfermeiro / Auditoria – 8 vagas

Fisioterapeuta – 3 vagas

Médico Cardiologista – 5 vagas

Médico Cirurgia Geral – 3 vagas

Médico Clínico Geral – 16 vagas

Médico Dermatologista – 3 vagas

Médico Gastroenterologista – 3 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra – 4 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista – 3 vagas

Médico Otorrinolaringologista – 2 vagas

Médico Patologia Clínica – 2 vagas

Médico Pediatra – 5 vagas

Médico Pneumologista – 2 vagas

Médico Psiquiatra – 5 vagas

Médico Radiologista – 3 vagas

Pedagogo – 8 vagas

O salário pago ao profissional nível médio é R$1.387,95, já para superior é R$3.696,37.

Como serão aos provas do concurso Sespa?

O concurso será composto de prova objetiva e discursivas e vai acontecer no dia 24 de setembro nas seguintes cidades:

Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção

Confira os horários:

Nível médio (manhã):

Fechamento dos portões: 8h

Realização das provas: 8h15às 12h45

Nível superior (tarde):

Fechamento dos portões: 15h

Realização das provas: 15h15 às 19h45

Questões concurso Sespa

Serão 50 questões com disciplinas que variam a depender da escolaridade. Confira:

Nível médio

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação e Ética no Serviço Público – 5 questões;

Noções de Informática – 5 questões

Legislação – 5 questões;

Políticas de Saúde Pública – 5 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 questões.

Nível superior, exceto médicos

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação e Ética no Serviço Público – 5 questões;

Noções de Informática – 5 questões;

Legislação – 5 questões;

Políticas de Saúde Pública – 5 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo – 20 questões.

Nível superior – médicos

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação e Ética no Serviço Público – 5 questões;

Noções de Informática – 5 questões;

Legislação – 5 questões;

Políticas de Saúde Pública – 5 questões;

Clínica Médica – 10 questões;

Conhecimentos Específicos do Cargo – 10 questões.

Como mencionado, os candidatos realizarão prova discursiva por meio de um texto entre 20 e 30 linhas.

Acesse aqui o edital completo.

Mais concursos Pará

O concurso PM PA ( Polícia Militar do Pará) está entre um dos editais citados e listados ainda para este ano. O quantitativo de vagas já foi divulgado.

A oferta é atrativa e serão disponibilizadas 4.400 vagas, contudo, ainda não se sabe a distribuição dessa demanda, mas deve contemplar os cargos de oficial e soldado. Tudo indica também que as oportunidades serão para ambos os sexos.

Sobre os demais certames, o estado deve ofertar 21 concursos e 11.488 vagas. Os preparativos deverão ser iniciados em breve, levando em conta a necessidade de contratação de mais profissionais.

Como foi o último concurso PM PA?

O último concurso PM PA aconteceu em 2020 e ofertou, ao todo, 2.405 vagas para soldado e oficial. A maior demanda foi para a carreira de praça, com mais de 75% das oportunidades.

A distribuição de vagas acontece da seguinte forma:2.310 vagas para candidatos de ambos os sexos. Dessas, são 2.079 para homens e 231 para mulheres. Os interessados deveriam comprovar nível médio como escolaridade.

Para nível superior, foram 95 vagas, sendo 10 para mulheres. Os requisitos dos cargos foram:

Soldado: Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; e

Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; e Oficial: Ensino superior completo, idade de até 35 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Veja mais sobre o concurso PM PA aqui