saiu edital com 600 vagas para nível médio no ES

Mais um concurso público. Dessa vez são 600 vagas para nível médio, sendo 420 para lista de ampla concorrência, 60 reservadas a pessoas com deficiência, 102 para os negros e 18 para os índios.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 25 de julho e 24 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, banca organizadora.

A taxa de participação é de R$ 68,80.

Vagas concurso público

Sao 600 vagas para nível médio. As atribuições do cargo são:

colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;

colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado;

colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais; prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;

executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;

coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação; proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; entre outras.

Como serão as provas deste concurso público?

As fases do certame são:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; redação, de caráter eliminatório e classificatório; exame de aptidão física, de caráter eliminatório; exame psicotécnico, de caráter eliminatório; exame de saúde, de caráter eliminatório; heteroidentificação, de caráter eliminatório; investigação social, de caráter eliminatório; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A fase objetiva terá 60 questões divididas da seguinte forma:

15 questões de língua portuguesa;

5 de informática básica;

10 de raciocínio lógico;

5 de atualidades;

5 de noções de direitos humanos;

6 de noções de direito administrativo;

8 de noções de direito penal; e

6 de noções de processo penal.

A prova objetiva está marcada para 08 de outubro. Já a fase dissertativa será em forma de redação entre 20 e 50 linhas.

Outro concurso Polícia Penal



O concurso Polícia Penal PI (Piauí) pode ser anunciado em breve. Sobre quantitativo, o secretário de Segurança Pública do Piauí, cel. Carlos Augusto, destacou que serão 600 vagas.

As oportunidades serão divididas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Carlos ainda destaca a urgência na contratação de novos profissionais, já que o quantitativo operante de servidores está insuficiente.

“Há uma grande necessidade de pessoal na SEJUS. Temos 6 mil homens e mulheres sob grades. A atividade de movimentar essas pessoas para audiência de instrução processual, para sala de aula e para atividades de trabalho demanda muita mão de obra dos policiais penais”, destacou o secretário.

O pedido já foi enviado ao governador do estado, Rafael Fonteles. O secretário deixou claro sobre a realização do certame e pontuou:

“O governador nos deu essa garantia, porque nós temos essa necessidade. A última palavra é dele! Ele deve anunciar o concurso em breve, porque não tem outra opção a não ser realizar concurso”.

Sindicato cobra edital do concurso Polícia Penal PI

O Sindicato dos Policiais Penais do Piauí (Sinpoljuspi) já reuniu com o governo em prol da liberação do edital, além de busca por melhorias para a categoria.

A sugestão foi que o certame tivesse o edital liberado em agosto, entretanto, ainda não se sabe se esse prazo de fato será cumprido.

O último concurso ocorreu em 2016, sob organização da banca NUCEPE. Na ocasião, foram ofertadas oportunidades em cadastro reserva para Agente Penitenciário (Policial Penal).

Requisitos concurso Polícia Penal PI

Para o cargo de policial penal é preciso que o candidato tenha estes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir ilibada conduta pública e privada;

Estar quite com as obrigações eleitorais ;

; Estar em dia com o serviço militar , se do sexo masculino ;

, se do sexo ; Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função de Agente Penitenciário;

Ter concluído ensino superior em qualquer área;

em qualquer área; Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação Penitenciária;

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, que lhe permita conduzir veiculo automotor, classificada no mínimo na Categoria “B”;

Ter idade máxima de 45 anos , conforme Lei Ordinária n.º 5.377/04 de 10.02.2004;

, conforme Lei Ordinária n.º 5.377/04 de 10.02.2004; Possuir estatura mínima de 1,60 (um metro e sessenta centímetros) para candidatos do gênero masculino e 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do gênero feminino, conforme art. 18, § Único da Lei Ordinária Estadual n.º 5.377, de 10 de fevereiro de 2004.

O salário pode chegar a R$ 6,4 mil para policial penal de 3ª classe.