saiu edital com 92 vagas para médio e superior

a) Vale Alimentação/Refeição, no valor de R$ 1.000,00 por mês;

b) Plano de Cargos e Salários; e

c) Vale transporte, conforme legislação vigente.

Como serão as provas do concurso CAU GO?

O concurso vai contar com as seguintes etapas:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova discursiva – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos – classificatório.

A fase objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato. As questões, por sua vez, serão divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Por sua vez, segundo o edital do concurso CAU GO, a etapa discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos (Atualidades) para cargos de nível médio e a respeito de tema relacionado aos conhecimentos específicos para cargos de nível superior.

Como foi o último concurso CAU GO?

Antes de mais nada, o último concurso aconteceu em 2013 e contou com as seguintes carreiras:

Analista de Planejamento e Finanças Requisitos : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, Contabilidade ou Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Administração, de Contabilidade ou de Economia, de acordo com a sua área de formação. Descrição sumária das atividades : planejar, organizar e executar as atividades da Área de Planejamento, Administração, Finanças e Patrimônio com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho.

Analista Fiscal Requisitos : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Descrição sumária das atividades: organizar e executar as atividades inerentes à fiscalização, seja preventiva ou punitiva, com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de

trabalho.



Demais cargos

Analista Técnico Requisitos : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Descrição sumária das atividades : planejar, organizar e supervisionar as atividades da Área Técnica com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho.

Assistente Administrativo Requisito : certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. Descrição sumária das atividades : organizar e executar as atividades de apoio administrativo com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho.

Assistente Técnico Requisito : certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. Descrição sumária das atividades : executar as atividades de apoio à área técnica (atendimento ao profissional e fiscalização) com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho.



Na ocasião, foram disponibilizadas 14 vagas imediatas mais 150 de formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e médio.