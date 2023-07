saiu edital com 98 vagas para todos os níveis de escolaridade

O concurso Emater RS (Assistência Técnica e Extensão Rural e Social – Rio Grande do Sul) anuncia que o edital foi liberado com 98 vagas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 17 de julho a 15 de agosto, pelo site da Legalle Concursos, banca organizadora. A taxa varia a depender do cargo, sendo:

R$85 para cargos de nível médio – assistente administrativo I;

R$115 para os demais cargos de nível médio e nível técnico; e

R$195 para cargos de nível superior.

Vagas concurso Emater RS

São 98 vagas para todos os níveis de escolaridade neste concurso Emater RS. Confira:

Nível médio

assistente administrativo I: 6 vagas;

assistente técnico administrativo I – Pessoal: 1 vaga;

cinegrafista: 1 vaga;

editor de áudio e vídeo: 1 vaga; e

operador de manutenção: cadastro de reserva.

Nível técnico

assistente técnico administrativo I – Contabilidade: 2 vagas;

assistente técnico administrativo I – Informática: 2 vagas;

extensionista rural nível médio I – Agropecuária: 31 vagas;

extensionista rural nível médio I – Classificação de Produtos Vegetais: 7 vagas;

extensionista rural nível médio I – Social: 10 vagas;

técnico em enfermagem do trabalho: cadastro de reserva;

técnico em segurança do trabalho: cadastro de reserva; e

técnico em edificações: cadastro de reserva.

Nível superior



extensionista rural nível superior I – Agropecuária – Engenheira Agrícola: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Agropecuária – Engenharia Agronômica: 10 vagas;

extensionista rural nível superior I – Agropecuária – Engenharia Florestal: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Agropecuária – Medicina Veterinária/Zootecnia: 10 vagas;

extensionista rural nível superior I – Social – Biologia: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Ciências Econômicas: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Ciências Sociais: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Desenvolvimento Rural: 1 vaga;

extensionista rural nível superior I – Social – Farmácia: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Pedagogia: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Serviço Social: 2 vagas;

extensionista rural nível superior I – Social – Tecnologia em Alimentos: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Turismo: 1 vaga;

extensionista rural nível superior I – Social – Meteorologia: cadastro de reserva;

extensionista rural nível superior I – Social – Estatística: cadastro de reserva;

técnico científico I – Medicina do Trabalho: 1 vaga;

técnico científico I – Administração e Finanças: 2 vagas;

técnico científico I – Analista de Sistemas: 4 vagas;

técnico científico I – Arquivologia: 1 vaga;

técnico científico I – Biblioteconomia: cadastro de serva;

técnico científico I – Comunicação Social – Jornalismo: 1 vaga;

técnico científico I – Contabilidade: 1 vaga;

técnico científico I – Engenharia de Segurança do Trabalho: cadastro de reserva;

técnico científico I – Pedagogia: 1 vaga;

técnico científico I – revisor: cadastro de reserva;

técnico científico I – Recursos Humanos: 1 vaga; e

técnico científico I – Serviço Social: 1 vaga.

A carga horária do concurso Emater RS é de 40 horas semanais, com exceção para Medicina do Trabalho, Jornalismo e Serviço Social. Os salários variam de R$2.230,10 a R$5.025,85.

Como serão as provas do concurso Emater RS?

As provas objetivas estão marcadas para 24 de setembro. Ao todo são 50 questões divididas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Informática: 10 questões;

Desenvolvimento Rural: 10 questões; e

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Os cargos de nível superior ainda realizarão prova de títulos.

Demais concursos em andamento no RS

A prefeitura de Canoas anuncia edital com salários que ultrapassam R$ 5 mil. As vagas deste concurso RS serão divididas entre:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Especialista de Apoio Pedagógico

à Educação Básica (Nível Superior) CR R$ 5.599,21 PEB I – Professor de Educação

Básica I (Nível Superior) CR R$ 2.799,61 PEB I EI – Professor de Educação

Básica I – Educação Infantil (Nível Superior) CR R$ 2.799,61 PEB I AI – Professor de Educação

Básica I – Anos Iniciais (Nível Superior) CR R$ 2.799,61 Técnico de Apoio à Educação

Básica (Nível Médio) CR R$ 2.799,61

O edital deste concurso RS esclarece que a remuneração atribuída ao cargo/ocupação é por subsídio, fixado em parcela única, com direito, além do subsídio, a: décimo terceiro salário, adicional de férias, parcelas legais de natureza indenizatória e auxílios previstos em lei. Do mesmo modo, o Subsídio do Cargo de Especialista de Educação Básica inicia-se no valor de R$ 5.599,21 e termina no final da carreira Classe M – Grau VII no valor de R$ 11.198,44.

Por sua vez, os aprovados deste concurso RS no cargo de professor de educação básica será de 2.799,61 inicial e termina no final da carreira Classe M – Grau VII no valor de R$ 5.599,22.

Já o Cargo de Técnico de Educação Básica inicia-se no valor de R$ 2.799,61 e termina no final da carreira Classe M – Grau VII no valor de R$ 5.599,21.

Como serão as provas concurso RS?

As provas deste concurso RS estão marcadas para 30 de julho. O certame será dividido entre provas objetivas e de títulos, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

Antes de mais nada, as avaliações deste concurso RS deverão acontecer em Canoas e serão divididas com questões destas disciplinas: