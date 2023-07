saiu edital com mais de 200 vagas para sargentos

Mais um concurso Aeronáutica! Dessa vez, as oportunidades são para sargentos. Ao todo são mais de 200 vagas. O edital foi liberado nesta sexta-feira, 07 de julho.

Os interessados poderão se inscrever das 10h do dia 10 de julho até as 15h do dia 28 de julho de 2023 pelo endereço eletrônico http://ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa custa R$ 80,00.

Vagas concurso Aeronáutica

Ao todo são 225 vagas destinadas ao exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos para o segundo semestre do ano de 2024 (EA CFS 2/2024).

Para participar, o candidato precisa seguir estes requisitos:

formação de ensino médio completo;

ter idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2024);

não possuir filhos ou dependentes;

não ser casado/ter união estável.

As oportunidades são para ambos os sexos, veja as especialidades:

Comunicações (24)

Mecânica de Aeronaves (30)

Material Bélico (9)

Foto inteligência (8)

Eletricidade e Instrumentos (6)

Estrutura e Pintura (10)

Meteorologia (18)

Suprimento Técnico (14)

Informações Aeronáuticas (12)

Eletromecânica (12)

Guarda e Segurança (20)

Bombeiro (5)

Cartografia (2)

Desenho (3)

Metalurgia (2)

Controle de Tráfego Aéreo (50)

Vale lembrar que 45 vagas são para candidatos negros.

Curso de formação e remuneração concurso Aeronáutica



O edital esclarece que durante a permanência no curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e terá remuneração fixada como Aluno da Escola de Formação de Sargentos.

Além disso, será custeada alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.

Depois de concluído, o candidato será declarado Terceiro Sargento, com salário de R$ 3.825,00, de acordo com a tabela de remuneração dos militares de 2023.

Como serão as provas do concurso Aeronáutica?

O concurso vai acontecer mediante algumas etapas, sendo elas:

Prova Escrita com questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física;

Inspeção de saúde;

Exame de Aptidão Psicológica;

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar;

Validação Documental.

A primeira fase está marcada para 19 de novembro e vai acontecer nestas cidades:

Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa/Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Os locais do concurso Aeronáutica serão anunciados no dia 09 de novembro. Segundo o edital, os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 21 de novembro e os gabaritos oficiais saem em 12 de dezembro.

TAF

O TAF – Teste de Aptidão Física- deve levar em conta os seguintes exercícios:

Sexo Masculino

Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo: 26 repetições;

Flexão do tronco sobre as coxas: 42 repetições;

Salto horizontal: 1,8 metro;

Corrida: 2.250 metros em 12 minutos.

Sexo Feminino

Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo: 16 repetições;

Flexão do tronco sobre as coxas: 34 repetições;

Salto horizontal: 1,4 metro;

Corrida: 1.850 metros em 12 minutos.

Sobre a validade do certame, termina após a data subsequente à realização da matrícula e início do curso dos aprovados em questão.

Clique aqui para o edital completo

Concurso da Marinha em andamento

Está em andamento o concurso da Marinha. Os candidatos puderam se inscrever ate o dia 02 de julho. As 40 vagas são para nível médio com curso técnico. As chances são para estas especialidades:

Administração (4 postos);

Estatística (1);

Administração hospitalar (4);

Edificações (2);

Geodésia e cartografia (1);

Higiene dental (3);

Meteorologia (2);

Nutrição e dietética (1);

Processamento de dados (5);

Prótese dentária (1);

Química (2);

Telecomunicações (2);

Eletrônica (2);

Estruturas navais (2);

Mecânica (2);

Metalurgia (1);

Motores (2);

Marcenaria (1); e

Eletrotécnica (2).

As vagas do concurso Marinha são para candidatos de ambos os sexos com idade entre 18 e 24 anos.

Como serão as provas do concurso Marinha?

A prova objetiva do certame está marcada para 17 de setembro. Vale lembrar que o certame vai contar com as seguintes fases:

provas escritas objetivas de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos, avaliação psicológica e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.

O curso de formação de Cabo será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro. Vale pontuar que o aluno será matriculado como praça especial, no grau hierárquico de grumete, e ao obter aprovação no curso, que terá a duração de até 24 semanas, será nomeado cabo do CAP.