saiu edital com salários de até R$ 15,1 mil

O concurso TRT SC ( Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina) anuncia que o edital foi liberado com salários de até R$ 15,1 mil.

Os interessados poderão se inscrever no período de 31 de julho a 28 de agosto, no site da banca organizadora, FCC (Fundação Carlos Chagas), ao custo de R$ 90,00 a R$ 110,00.

Vagas concurso TRT SC

As oportunidades sao para nível superior e cadastro reserva nos seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – diversas especialidades* CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Oficial de Justiça CR R$ 15.128,00 Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial CR R$ 9.220,35 Técnico Judiciário – diversas especialidades** CR R$ 8.046,85

Veja a seguir as especialidades de cada cargo:

Especialidades de Técnico**:

Área Administrativa;

Área Administrativa – Tecnologia da Informação

Especialidades de Analista*:

Área Judiciária;

Área Administrativa;

Área Administrativa – Contabilidade;

Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Área Apoio Especializado – Engenharia Civil;

Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica; e

Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação.

Além dos valores que serão pagos aos aprovados, ainda receberão os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

R$ 910,08 Assistência pré-escolar: R$ 719,62

R$ 719,62 Auxílio-transporte: R$ 712,12

R$ 712,12 Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

R$ 215,00 Exames periódicos (A Coordenadoria de Saúde realiza os exames periódicos com equipe própria)

Como serão as provas do concurso TRT SC?



O concurso será composto de fase objetiva e discursiva.

As provas objetiva e discursiva do edital TRT SC serão realizadas nas cidades de Blumenau, Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Mafra, Joaçaba e Tubarão.

Vale lembrar que a fase objetiva será composta por 60 questões.

A prova discursiva-redação do edital TRT SC será aplicada aos cargos de Analista Judiciário nas Áreas Judiciária, Oficial de Justiça – Avaliador Federal e Administrativa; e para Técnico Judiciário na Área Administrativa.

Segundo o edital, o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral e valerá 10 pontos, sendo até 4 para o conteúdo, até 3 para a estrutura e até 3 para a expressão.

Outros concursos TRT

O concurso TRT 11 ( Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região) tem o edital confirmado para 2023. Os esclarecimentos são do presidente da comissão organizadora, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes.

O certame, inclusive, já conta com banca organizadora. A FCC é a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso TRT 11

As oportunidades do concurso TRT 11 serão para técnicos e analistas, entretanto, o quantitativo ainda não foi informado. As áreas contempladas serão:

tecnologia da informação

engenharia

arquitetura

enfermagem

psiquiatria

biblioteconomia

Vale destacar que o tribunal conta com um parecer do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para o preenchimento de 80 postos em 2023, distribuídos da seguinte forma:

técnico – 41 vagas

analistas – 39 vagas

Como foi o último edital

O último concurso TRT 11 aconteceu em 2016 e ofertou o total de 63 vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva.

A FCC foi a banca do certame para nível médio e nível superior. Para médio foram para as seguintes áreas: