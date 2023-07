saiu edital com salários de R$ 13,2 mil!

O concurso TRF3 ( Tribunal Regional Federal da 3ª Região) está com edital na praça. O órgão abrange os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 12 de julho e 10 de agosto de 2023, através do site da banca organizadora, Vunesp. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

Técnico Judiciário: R$ 105,00

Analista Judiciário: R$ 115,00

Vagas concurso TRF3

Ao todo são 21 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira na tabela:

CARGO/ÁREA VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial 02 + CR R$ 8.046,84 Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Edificações 01 R$ 8.046,84 Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem 01 + CR R$ 8.046,84 Técnico Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Informática 01 + CR R$ 8.046,84 Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Segurança do Trabalho 01 R$ 8.046,84

Analista Judiciário

CARGOS/ÁREA VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário -Administrativa 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Arquitetura 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia 01 R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Contadoria 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Enfermagem CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Civil) 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Elétrica) 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Mecânica) 01 R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Estatística CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Informática CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio

Especializado – Especialidade: Medicina (Clínica Geral) 01 R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade:

Medicina (do Trabalho) 02 R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Medicina (Psiquiatria) 01 R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Psicologia 02 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Judiciária –

Especialidade: Oficial de Justiça

Avaliador -Federal 01 + CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Judiciária CR R$ 13.202,62

Remuneração concurso TRF3



Os salários variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62 e são compostos pelo vencimento básico + GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), além de outras gratificações, como o GAE (Gratificação de Atividade Externa) e GAS (Gratificação de Atividade de Segurança), quando aplicável.

Com a mudança na estrutura remuneratória, os valores salariais serão da seguinte forma:

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 13.202,62 Final: R$ 19.823,62 2024 Inicial: R$ 13.994,78 Final: R$ 21.013,03 2025 Inicial: R$ 14.852,66 Final: R$ 22.301,14

(Vencimento básico + GAJ) Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 8.046,84 Final: R$ 12.082,30 2024 Inicial: R$ 8.529,67 Final: R$ 12.807,24 2025 Inicial: R$ 9.052,54 Final: R$ 13.592,33

(Vencimento básico + GAJ)

Como serão as provas do concurso TRF3?

O certame será composto de várias etapas. A fase inicial, prova objetiva, vai acontecer no dia 08 de outubro. Veja as demais fases:

Prova de discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Prática de Capacidade Física, de caráter eliminatório, para a especialidade Agente da Polícia Judicial.

A prova objetiva vai acontecer nestes horários:

MANHÃ – cargos de Técnico Judiciário – todas as Áreas/Especialidades;

TARDE – cargos de Analista Judiciário – todas as Áreas/Especialidades.

De acordo com o edital do concurso TRF3, as etapas serão realizadas na cidade de São Paulo/SP para os candidatos inscritos nas Unidades de Classificação Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Seção Judiciária de São Paulo – Capital e Seção Judiciária de São Paulo, e na cidade de Campo Grande/MS para os candidatos inscritos na Unidade de Classificação Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

A fase objetiva será composta de conhecimentos gerais e específicos com conteúdos sobre: português, matemática e raciocínio lógico, noções de direito e gestão pública, entre outros.

Por sua vez, a etapa discursiva constará de Estudo de Caso, exceto para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, que constará de Redação.

O estudo de caso do concurso TRF3 vai contar com duas questões práticas em que será necessário apresentar uma solução e será sobre conhecimentos específicos do cargo escolhido pelo candidato.

Na prova de redação, o candidato vai precisar:

realizar um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato.

TAF

O certame será composto do Teste de Aptidão Física e vai aplicar os seguintes exercícios:

Barra Fixa Pronada (Teste Estático de Barra) – Tempo Medido em Segundos – mulheres;

Barra Fixa Pronada (Teste Dinâmico de Barra Número de Repetições) – homens;

Corrida 12 minutos.

Clique aqui e acesse o edital completo