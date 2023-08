saiu edital com vagas para SP em vários níveis de escolaridade

A Companhia Docas anuncia que foi liberado o edital para São Paulo, mais precisamente em São Sebastião. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), durante o período de 3 a 21 de agosto, no portal: https://portal.ciee.org.br.

As oportunidades são para alunos do ensino médio e para estudantes dos seguintes cursos:

Os universitários precisam estar cursando período superior a 3º semestre. De acordo com o edital, fica assegurado reserva de 10% das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência.

O ensino médio podem se inscrever a partir do 1º ano. Os valores pagos serão por meio de bolsas. O valor da bolsa-auxílio para estagiários do ensino técnico será de R$ 787,58 por mês.

Já os alunos do ensino médio regular receberão R$ 712,57 mensais e para os universitários é de R$ 937,59. A carga horária é de 30 horas semanais.

As avaliações se darão por meio de prova on-line, A avaliação terá 20 questões sobre língua portuguesa e conhecimentos gerais. Caso haja empate, os critérios utilizados para desempate serão:

As vagas de emprego estão a todo o vapor no Brasil. Inclusive, 2 mil vagas foram abertas. Dessa vez, para mães de alunos da rede pública de ensino.

As oportunidades fazem parte do Programa Operação Trabalho (POT) Mães Guardiãs, modalidade Guardiãs da Alimentação Escolar e tem a principal intenção de ofertar vagas de emprego, capacitação profissional e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

As vagas de emprego e demais benefícios estão sendo anunciadas para prefeitura de São Paulo. Vale lembrar que as selecionadas receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.386. A carga horária é de 30 horas semanais, com trabalho de segunda a sexta-feira, seis horas por dia.

Sobre o assunto, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, destacou que o programa tem sido uma iniciativa de sucesso da Prefeitura, pois combina a geração de renda com a capacitação profissional e o fortalecimento dos laços entre as mães e seus filhos.

A Guardiãs de Alimentação Escolar vão atuar juntamente na horta mantida pelas unidades. Uma forma também de incentivar a alimentação saudável.

Como se inscrever nas vagas de emprego?

As mães interessados poderão se cadastrar até a próxima terça-feira (1º), às 17h, e as interessadas devem preencher o formulário online neste site. Além da bolsa auxílio, as beneficiárias receberão capacitação online pelo Portal do Cate e formação em temas relacionados à área pela Secretaria Municipal de Educação.

Requisitos vagas de emprego

Para se cadastrar é preciso cumprir estes requisitos:

mulheres;

com idade entre 18 e 59 anos;

moradoras da capital paulista;

desempregadas há mais de quatro meses;

que não estejam recebendo o seguro-desemprego no momento;

tenham uma renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa da família;

tenham filho matriculado na rede municipal de ensino ou pertença à comunidade escolar;

tenham ensino fundamental incompleto;

apresentem a comprovação de vacinação contra a Covid-19.

A atuação e contratação se dará por 12 meses. As mães deverão trabalhar em equipamentos como EMEIs, Ciejas e CEIs distribuídos em 13 Diretorias Regionais de Educação na capital, respeitando a distância de até dois quilômetros entre suas residências e o local de trabalho.