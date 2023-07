saiu edital para Oficial; inscreva-se!

O concurso Bombeiros MA ( Maranhão) anuncia que o edital está na praça. As oportunidades serão para o Quadro de Oficiais Combatentes da Corporação.

Os interessados poderão se inscrever no site da UEMA (Universidade Estadual do Maranhão), no PAES 2024, no período entre 10 de julho a 11 de agosto. A taxa é de R$ 60.

Vagas concurso Bombeiros MA

De acordo com o edital, as 15 vagas são para ambos os sexos para o Curso de Formação de Oficiais do Bombeiros MA.

A divisão vai acontecer da seguinte forma: 11 para ampla concorrência, 3 para negros e 1 para pessoa com deficiência. A remuneração na condição de aluno é de: R$ 5.046,49

Sobre os requisitos para o ingresso do concurso Bombeiros MA são:

Ser brasileiro;

Ter, no prazo limite para encerramento da inscrição, a idade máxima de 35 anos para civis e militares.

Para a matrícula no CFO PM, a idade mínima de 18 anos, conforme disposição legal;

Saber nadar;

Não ter sido demitido, excluído ou licenciado ex officio a “bem da disciplina” das Forças Armadas ou Auxiliares, “a bem do serviço público” ou por decisão judicial de qualquer órgão público, da administração direta ou indireta;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e encontrar-se em pleno gozo dos direitos civis e políticos;

Não possuir sinais adquiridos que se refira a qualquer simbologia que implique ofensa ao

ordenamento jurídico, aos valores constitucionais e à Instituição Militar (que não afetem a honra

pessoal, o pudor ou o decoro exigido dos militares), por representar ideologias criminosas, ilegais,

terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que preguem a violência e a

criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos

libidinosos.

Estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino);

Não responder Conselho de Disciplina e estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM, quando o candidato for policial militar da PMMA ou militar de outras Forças;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função de policial militar, salvo se reabilitado;

Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa;

Não estar indiciado em Inquérito Policial, Policial Militar ou respondendo a Processo Criminal;

Gozar de boa saúde física, mental e não apresentar deficiências físicas que o incapacite para o exercício da função policial militar (a ser comprovado nos Exames Médicos, Biométricos, Odontológicos, Avaliação Multiprofissional, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica);

As candidatas grávidas poderão inscrever-se no certame, observadas, contudo, suas condições específicas de saúde através de laudo médico para realização da 3ª e 6ª Fase.

Como serão as provas concurso Bombeiros MA?

As provas objetivas estão marcadas para 26 de novembro. O concurso, por sua vez, vai contar com as seguintes etapas:

a) 1ª FASE: Exame intelectual do PAES/2024 (UEMA), de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª FASE: Exames Médicos, Biométricos e Odontológicos, de caráter eliminatório;

c) 3ª FASE: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

d) 4ª FASE: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

e) 5ª FASE: Avaliação documental, de caráter eliminatório;

f) 6ª FASE: Curso de Formação de Oficiais (UEMA/PMMA) e Investigação Social e Funcional,

de caráter eliminatório e classificatório.



Sobre o TAF do concurso Bombeiros MA, serão cobrados os seguintes exercícios no concurso Bombeiros MA:

Teste aquático – natação 50 metros;

Flexão de cotovelos na barra fixa;

Meio sugado;

Abdominal remador;

Corrida aeróbica – 2.500 metros.

Clique aqui e acesse o edital

Outros concursos para bombeiros abertos

Estão abertas as inscrições do concurso Bombeiros PR ( Paraná). As oportunidades são para nível médio, vagas para ampla concorrências e cotas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de agosto de 2023, no site da banca organizadora, NC/UFPR, ao custo de R$ 195,00.

Vagas concurso Bombeiros PR

Ao todo são 10 vagas para o cargo de Cadete. Os salários variam a depender do Curso de Formação de Oficiais.

O cadete receberá o subsídio de:

1º ano: R$ 3.776,22;

2º ano: R$ 4.181,38;

3º ano: R$ 4.748,59.

Os valores do Aspirante a Oficial será de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, o servidor estará apto a ser promovido ao posto de 2º Tenente, com subsídio de R$ 10.327,39.

Como serão as etapas do concurso Bombeiros PR?

A fase objetiva está marcada para 22 de outubro. As etapas, por sua vez, são as seguintes: