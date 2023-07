SAIU! FGTS ganha nova função para trabalhadores com carteira assinada e trabalhadores pulam de felicidade

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma fundação governamental valorosa para trabalhadores formalizados no Brasil. Como um tal beneficiário, é de suma importância que você esteja ciente das recentes mudanças. O universo dos benefícios trabalhistas está prestes a ser transformado com a chegada do FGTS Digital. Este novo formato promete facilitar a vida de milhões de trabalhadores brasileiros. Acompanhe agora as atualizações sobre o benefício.

O que é o FGTS?

O FGTS é um dos benefícios cedidos pelo governo federal para os trabalhadores formais do Brasil. Se você exerce a sua profissão de maneira formal, sob regime CLT e com a carteira de trabalho assinada, provavelmente já ouviu falar sobre ele.

Fazem parte do grupo de benefícios junto ao FGTS o seguro desemprego, aposentadoria, PIS/PASEP, auxílio acidente, auxílio doença e o salário maternidade. No entanto, é fundamental manter-se atualizado sobre as mudanças envolvendo esses benefícios.

Mudança no Horizonte: FGTS Digital

É crucial manter-se informado sobre as principais alterações em relação aos benefícios trabalhistas. Neste caso, a mudança será implementada no FGTS e isso facilitará seu dia a dia com seu benefício. A grande novidade para os beneficiários do FGTS é a implementação do FGTS Digital. Esta nova ferramenta será disponibilizada em agosto e promete auxiliar a população que faz parte do FGTS.

A principal mudança com o FGTS Digital será a facilitação do recolhimento das taxas por parte dos empregadores. A data de vencimento também será alterada após a implementação do novo sistema. Além disso, o pagamento agora será feito inteiramente através do PIX.

Testes do FGTS Digital

A implementação do FGTS Digital não será feita de uma só vez. Inicialmente, haverá um período de testes entre 16 de agosto e 3 de novembro.

Os empregadores interessados em participar do teste podem se cadastrar no Portal do FGTS Digital. É importante notar que o cadastro realizado durante este período de testes será válido para quando o FGTS Digital estiver efetivamente implementado.

Como Funciona o FGTS Digital?

O FGTS Digital é um conjunto de sistemas informatizados que visa gerenciar os processos relacionados ao recolhimento do fundo.



Com este novo sistema, os empregadores poderão emitir guias rápidas e personalizadas, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e contratar parcelamentos.

Além disso, com a operacionalização do FGTS Digital, o recolhimento dos valores devidos ao Fundo será feito exclusivamente através do PIX. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador.

Próximos Passos

A partir da implementação definitiva do FGTS Digital, o prazo de recolhimento do FGTS mensal será até o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência.

Esta mudança, juntamente com as outras melhorias proporcionadas pelo FGTS Digital, promete revolucionar a forma como os benefícios trabalhistas são gerenciados no Brasil.

O FGTS Digital representa um importante avanço para milhões de brasileiros. Com sua implementação, os processos relacionados ao recolhimento do fundo se tornarão mais eficientes, facilitando a vida tanto dos empregadores como dos trabalhadores.

No entanto, é essencial que os beneficiários do FGTS mantenham-se informados sobre estas mudanças. Afinal, como diz o ditado, “informação é poder”. E neste caso, pode significar uma melhor gestão dos seus benefícios trabalhistas.

Portanto, fique atento às novidades e não deixe de se preparar para a chegada do FGTS Digital.