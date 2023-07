SAIU! Fiat lança carro versão 2024 e o valor vai te surpreender

Fiat apresenta o Mobi 2024 a partir de R$ 69.990. Atualmente, sem a aplicação dos descontos do governo, o preço do subcompacto aumenta durante a transição de ano e modelo.

Fiat lança Mobi 2024: segurança, design e inovação

De modo geral, após o pequeno alívio nos preços que tivemos com o programa de “carro popular” do governo, os valores voltaram aos patamares anteriores e aqueles que estavam segurando um aumento agora começam a aplicá-lo.

Em resumo, esse é o caso do Fiat Mobi, que era um dos carros mais baratos do país e agora já se distanciou do Renault Kwid após o reajuste. Custando inicialmente menos de R$ 70.000, o subcompacto da linha de 2024 traz modificações no que tange aos equipamentos.

Um veículo moderno e bem equipado

No entanto, o aumento de preço não foi significativo, totalizando apenas R$ 1.000 no Fiat Mobi Like, que é a versão mais básica e agora está sendo comercializada por um valor considerado baixo.

Além disso, a outra configuração disponível é a Trekking, com visual aventureiro, comercializada por R$ 73.590 após um aumento de R$ 1.300. Ainda é o carro mais barato da Fiat no Brasil, já que o Argo parte de R$ 79.790.

E o que mudou no Mobi 2024?

Em resumo, a versão Like manteve a lista de equipamentos de série, que inclui ar-condicionado, direção hidráulica, monitoramento de pressão dos pneus, computador de bordo, vidros dianteiros e travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro.

No entanto, o único pacote opcional continua sendo o Safety, que adiciona assistente de partida em rampas e controles de estabilidade e tração. Segundo a lista do site da Fiat, o Mobi Trekking passou por duas alterações.

Desse modo, a primeira é que a cor cinza Strato com teto preto deixou de ser oferecida e foi substituída pela prata Bari metálica.

Em segundo lugar, o pacote opcional Top não está mais disponível, o qual incluía recursos como retrovisores com ajuste elétrico e setas integradas, além de volante com ajuste de altura.



Ademais, os faróis de neblina e as rodas de 14 polegadas com calotas escurecidas, que faziam parte desse kit, aparentemente foram transferidos para o Pack Style II, que ainda inclui retrovisores elétricos.

Sobre a versão para quem curte aventuras

A versão aventureira traz como itens de série detalhes visuais exclusivos, como o adesivo no capô e a pintura lateral preta. No mais, inclui a central multimídia de 7 polegadas com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional, porta USB, chave canivete, rack de teto e banco do motorista com ajuste de altura.

De modo geral, como é uma mudança de ano/modelo, a Fiat não fez absolutamente nenhuma alteração na motorização. Dessa forma, o subcompacto continua com o motor 1.0 Fire 8V de 74 cv a 6.000 rpm e 9,7 kgfm a 3.250 rpm, trabalhando exclusivamente com uma transmissão manual de 5 marchas.

