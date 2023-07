Saiu lista dos locais com os menores preços do Gás de Cozinha

O gás de cozinha é uma das principais despesas das famílias brasileiras. Muitas pessoas ficam desesperadas quando o botijão de 13 quilos acaba e elas não sabem de onde tirar dinheiro para comprar um novo botijão.

Na verdade, esse item costuma afetar de maneira significativa a renda de vários brasileiros. Aliás, é comum encontrar notícias que dão dicas para economizar o gás e fazê-lo durar por mais tempo, mas nem todo mundo consegue fazer isso.

Por exemplo, as pessoas que utilizam aparelhos eletrodomésticos, como micro-ondas e fritadeira elétrica, podem reduzir o uso do gás de cozinha. No entanto, esses aparelhos, além de serem caros para muitas famílias, também aumentam o valor da conta de luz. Por isso, muitas pessoas não veem esses aparelhos como alternativas reais.

Algum tempo atrás, os preços do botijão de gás estavam tão altos que algumas pessoas passaram a utilizar lenha para cozinhar. Contudo, os valores do gás de cozinha passaram a cair de maneira intensa no país em maio, para alívio dos consumidores, e isso continua até hoje.

Por que o gás de cozinha está mais barato no país?

No dia 17 de maio, a Petrobras promoveu uma redução histórica no preço do gás de cozinha. Em resumo, a companhia reduziu em 21,3% o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha. Essa redução correspondeu a R$ 8,97 por botijão de 13 quilos.

Esse reajuste se referiu às distribuidoras do país, com as quais a Petrobras tem contratos de comercialização do GLP. Por isso, a redução não deveria ser sentida pelos consumidores, pelo menos não em sua totalidade. Isso porque há outras variáveis que encarecem o preço de revenda do botijão de 13 quilos, como frete, mão de obra e margem de lucro.

Vale destacar que a Petrobras reduziu novamente o valor do gás de cozinha no dia 1º de julho, dessa vez em 3,9%. Com isso, os consumidores do país ficaram ainda mais animados, e o preço do botijão de gás caiu ainda mais desde então.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio nacional do gás de cozinha caiu 6,3% entre os dias 21 de maio e 15 de julho.

Essa queda correspondeu a R$ 6,81, valor inferior ao primeiro reajuste promovido pela Petrobras. Entretanto, isso já era esperado, uma vez que as reduções promovidas pela Petrobras nunca chegam em sua totalidade para os consumidores.

UFs com os menores preços do gás de cozinha do país



A expectativa era que o preço médio do gás de cozinha caísse para abaixo de R$ 100 no país. No entanto, o levantamento da ANP mostrou que, na semana passada, o valor médio nacional foi de R$ 101,91, permanecendo acima da marca de R$ 100.

Ainda assim, nove unidades federativas (UFs) revenderam o botijão de gás a preços inferiores a R$ 100, maior número de 2023. Nestes locais, os consumidores conseguiram aproveitar valores mais acessíveis, comprometendo um pouco menos a renda familiar.

Confira abaixo as dez UFs com os preços preços médios do gás de cozinha na semana passada:

Pernambuco: R$ 89,57;

R$ 89,57; Rio de Janeiro: R$ 92,91;

R$ 92,91; Alagoas: R$ 94,24;

R$ 94,24; Distrito Federal: R$ 94,49;

R$ 94,49; Espírito Santo: R$ 94,90;

R$ 94,90; Paraná: R$ 98,84;

R$ 98,84; Maranhão: R$ 99,66;

R$ 99,66; Ceará: R$ 99,67;

R$ 99,67; Piauí: R$ 99,89.

Cabe salientar que Pernambuco liderou o ranking nacional pela oitava semana consecutiva, apresentando o menor valor do país. Aliás, o valor de revenda do gás de cozinha no estado nordestino ficou 12,1% menor que a média nacional.

Antes de Pernambuco assumir a liderança nacional, o Rio de Janeiro comercializou o botijão de 13 quilos mais barato do país em todas as semanas de 2023.

Contudo, desde a redução promovida pela Petrobras, o valor do item caiu apenas 4,3% no Rio de Janeiro (R$ 4,15), enquanto a queda em Pernambuco chegou a 10,1% (R$ 10,12). Dessa forma, o estado nordestino conseguiu assumir a liderança do ranking, ultrapassando o estado fluminense.

Capitais com os valores mais acessíveis do botijão de 13 quilos

Ao considerar apenas a capital das UFs, o resultado foi bem semelhante. Em suma, o valor do item foi menor que R$ 100 em dez locais.

Veja as capitais com os menores valores do país:

Recife (PE): R$ 89,05;

R$ 89,05; Curitiba (PR): R$ 91,69;

R$ 91,69; Rio de Janeiro (RJ): R$ 94,41;

R$ 94,41; Brasília (DF): R$ 94,49;

R$ 94,49; Maceió (AL): R$ 95,57;

R$ 95,57; São Luís (MA): R$ 95,65;

R$ 95,65; Fortaleza (CE): R$ 95,76;

R$ 95,76; Vitória (ES): R$ 97,49;

R$ 97,49; Aracaju (SE): R$ 97,94;

R$ 97,94; Teresina (PI): R$ 98,27.

Mais uma vez, os moradores da capital pernambucana também se beneficiaram com o gás de cozinha mais barato do país. Desde o reajuste promovido pela Petrobras, o preço do botijão de 13 quilos caiu 8,6% no Recife, superando a redução nacional do período (-6,3%), mas ficando menor que a estadual.