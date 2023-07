SAIU! NOVO acordo é ÓTIMA NOTÍCIA para quem vive e precisa de agricultura familiar

A Agricultura Familiar desempenha um papel fundamental na produção de alimentos no Brasil. Reconhecendo sua importância, o governo federal criou uma força-tarefa para ampliar a aquisição de alimentos produzidos por essa parcela da sociedade, por meio de compras públicas.

Essa iniciativa envolve cinco ministérios – Desenvolvimento Agrário, Saúde, Educação, Defesa e Desenvolvimento e Assistência Social – em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de fortalecer e impulsionar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

O PAA foi recriado por meio de Medida Provisória em março deste ano e aprovado pelo Congresso Nacional recentemente. O programa estabelece que no mínimo 30% das compras públicas de alimentos devem ser direcionadas à Agricultura Familiar, com o objetivo de destinar esses alimentos a projetos de combate à fome. O PAA é considerado um dos programas decisivos que ajudaram o Brasil a sair do mapa da fome.

Acordo de Cooperação Técnica

O acordo assinado entre os ministérios e a Conab tem como objetivo impulsionar o PAA, ampliando a produção de alimentos no país. Através desse acordo, será oferecida assistência técnica e extensão rural especializada para os agricultores familiares, com foco nas compras institucionais.

Além disso, serão intensificadas as ações de fomento e organização da produção de alimentos, qualificação de gestores e agentes públicos, bem como das organizações econômicas ligadas à Agricultura Familiar nos processos de compra e venda pela modalidade de aquisição pública.

A Importância da Agricultura Familiar

A Agricultura Familiar desempenha um papel fundamental na segurança alimentar do país. Ela é responsável por uma parcela significativa da produção de alimentos consumidos no mercado interno, como arroz, feijão, mandioca, hortaliças, legumes e frutas. No entanto, nos últimos anos, houve uma diminuição na produção desses alimentos em comparação com a produção de commodities agrícolas como soja, milho, algodão e carne.

Experiências de Compras Públicas Bem-Sucedidas

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, citou exemplos bem-sucedidos de compras públicas de alimentos da Agricultura Familiar. Ele mencionou a aquisição de café orgânico produzido por assentados ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) no Espírito Santo pelo Exército Brasileiro. Essas experiências demonstram o potencial da agricultura familiar e a qualidade dos alimentos produzidos por esses agricultores.

A Contribuição da Saúde e da Educação



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância do desenvolvimento da Agricultura Familiar para o futuro do Brasil. Ela ressaltou a necessidade de garantir uma alimentação de qualidade para as crianças e mencionou a possibilidade de estabelecer mecanismos de compras centralizadas para os hospitais federais, facilitando a aquisição de alimentos de pequenos agricultores.

Da mesma forma, o Ministério da Educação (MEC) pretende utilizar sua rede de universidades e institutos federais para promover uma ampliação da compra de alimentos produzidos por cooperativas de pequenos agricultores. Essas iniciativas visam garantir uma alimentação saudável e de qualidade para os estudantes.

Resultados do PAA

Desde que foi relançado, o PAA recebeu milhares de propostas por meio de editais lançados pela Conab. Mais de 3,7 mil propostas foram ofertadas ao programa, demonstrando o potencial dos agricultores familiares. Foram oferecidos mais de 350 tipos de produtos alimentícios. Até o momento, a Conab disponibilizou cerca de R$ 1,1 bilhão em editais para a compra de alimentos da agricultura familiar.

O Governo Federal está comprometido em fortalecer a Agricultura Familiar e ampliar a aquisição de alimentos produzidos por esses agricultores por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Os ministérios envolvidos, juntamente com a Conab, estão trabalhando em conjunto para oferecer assistência técnica, fomentar a produção e promover a qualificação dos envolvidos nesse processo.

Essas ações visam garantir uma alimentação saudável para a população, impulsionar a economia local e promover a segurança alimentar do país.