SAIU! Saque aniversário do FGTS tem novo lote liberado pela Caixa e deixa brasileiros surpresos

O saque aniversário do FGTS é uma modalidade que permite que os trabalhadores saquem, anualmente, uma parcela da conta do Fundo de Garantia. Essa parcela é de acordo com o valor que está em conta, variando conforme os depósitos aumentam.

Além disso, o saque aniversário também impede que o trabalhador possa sacar o fundo completo em caso de demissão sem justa causa. Por isso, é uma modalidade que exige um bom planejamento, evitando assim uma tomada de decisão que venha a ser impulsiva.

De todo modo, recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou o pagamento de um novo lote, mais especificamente para os trabalhadores nascidos no mês de julho que desejaram fazer parte da modalidade de saque aniversário.

Vale destacarmos que se você não aderiu à modalidade com antecedência, não será possível aderir agora. Apenas é possível aderir para o próximo ano. Entenda mais a seguir!

Novo lote do saque aniversário do FGTS liberado

Ao longo do ano, a Caixa Econômica Federal libera lotes para que os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário possam, de fato, sacar uma parcela do valor armazenado no Fundo de Garantia.

Esse valor é sempre liberado de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, dando a ele alguns meses para fazer o saque. O tempo limite para saque é de três meses depois que o dinheiro é liberado.

Se durante esse período o saque não acontecer, não será mais possível sacar mais tarde. Por isso, se você é nascido em julho e aderiu ao pagamento do saque aniversário, lembre-se de fazer o seu saque o quanto antes, para não perder essa oportunidade.

Lembrando, ainda, que pelo fato de o dinheiro permanecer até 3 meses na conta disponível para saque, existem outros grupos que ainda podem sacar o saque aniversário do FGTS neste mês de julho: é o caso dos nascidos em maio e junho, além dos nascidos em julho.



Se você faz parte de um desses três grupos, saiba que o pagamento pode já estar liberado para você!

Como aderir ao saque aniversário para o próximo ano?

Se você ainda não aderiu ao saque aniversário, mas tem o objetivo de recebê-lo no próximo ano, considere fazer isso diretamente pelo seu aplicativo do FGTS.

O processo é bastante simples:

Baixe o aplicativo do FGTS e faça o seu login. Possivelmente você terá que responder algumas perguntas para comprovar que é você mesmo; Em seguida, procure a aba descrita como “saque aniversário”; Leia todas as informações contidas nos termos de adesão e aceite caso concorde; Em seguida, preencha os dados com relação à conta onde deverá ser enviado o dinheiro no momento do saque aniversário; Confirme o processo e pronto.

Novamente, reforçamos que é muito importante pensar bem sobre essa adesão. Afinal de contas, ao aderir o saque aniversário, você deixa de ter a possibilidade de receber o valor integral do seu FGTS caso venha a ser demitido no futuro.

Portanto, se você não organizar uma reserva de emergência, por exemplo, isso poderá ser bem arriscado. Por conta desses fatores, é fundamental pensar bem sobre o assunto e, somente depois disso, decidir aderir ou não ao saque aniversário.