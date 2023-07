Salma Hayek deixa fãs loucos com fotos de sauna que deixam pouco para a imaginação

Dapesar de ter 56 anos, Salma Hayek continua a impressionar seus fãs com sua figura e sua última postagem no Instagram fez exatamente isso.

Recentemente, a atriz mexicana postou em sua conta no Instagram algumas imagens de uma sauna, aparecendo sem roupa e apenas com duas toalhas cobrindo algumas partes do corpo.

Salma Hayek comemora 56 anos em grande estilo

Nas imagens, a atriz aparece deitada dentro da sauna, com os olhos fechados, enquanto duas toalhas brancas cobrem suas partes íntimas e o peito.

“Abraçando o poder de cura da sauna e suando o estresse nesta Semana Mundial do Bem-Estar”, ela legendou o post.

as fotos de salma acumulou 100.000 curtidas em um período muito curto e recebeu elogios de muitos seguidores.

Elogios para Salma Hayek

“Uma bomba, super sensual”, escreveu um fã da atriz.

“salma você é uma mulher muito sensual, só pra te adorar”, completou outro.

“salmavocê é uma das mulheres mais lindas do mundo”, dizia outro comentário.

Não é a primeira vez que a nativa de Veracruz impressiona seus fãs exibindo sua figura.

Em sua conta no Instagram, ela costuma compartilhar seus looks, sempre usando marcas exclusivas.

Recentemente, ela compartilhou fotos de si mesma no tapete vermelho de uma cerimônia de premiação, sua preparação para eventos, alguns momentos com o marido François-Henri Pinault e outros com sua filha Valentina Paloma.

Ela também compartilha algumas imagens de biquíni, exibindo o corpo, ou alguns looks em que mostra o decote profundo.