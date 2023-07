Salma Hayek quebra a internet com vídeo comemorativo no Instagram

Ma atriz mexicana Salma Hayek fez isso de novo.

O homem de 56 anos rainha das redes sociais deixou seus fãs maravilhados com seu recente vídeo no Instagram comemorando a batida 25 milhões de seguidores.

Após sua alucinante foto do Dia Nacional do Biquíni, a atriz decidiu abençoe a internet com um picante vídeo de sinuca como forma de dizer “obrigado” por atingir a marca dos seguidores

Fazendo ondas nas mídias sociais

Apenas alguns dias atrás, Salma desencadeou um ataque de cair o queixo Dia Nacional do Biquíni foto que rendeu mais 2,7 milhões de curtidas. E agora, ela resolveu compartilhar um vídeo da mesma sessão de fotos que visa ultrapassá-lo facilmente.

Transbordando de gratidão por seus fãs dedicados, Hayek expressou ela descrença ao atingir o alucinante marco com uma legenda sincera

Salma Hayek IG legendaSalma HayekInstagram

Salma mostra a todos como se faz

O atriz cativante fez uma pose em um piscina azul cristalinabalançando um biquíni sedutor por Zimmermann isso é tudo sobre patchwork paisley em tons pastel de bom gosto.

Hayek guardou mínimo com acessórios dando um toque de elegância com esplêndido longos brincos de candelabro de ouro e, para enviar uma mensagem clara, sua aliança de casamento.

Mas o que realmente brilha em de Hayek foto e seu vídeo comemorativo é dela beleza natural-sem maquiagem pesada à vista, dando a todos nós uma valiosa lição de amor próprio e que menos, em casos como este, é mais.