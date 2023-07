Sam Smith usa roupa folgada para a estreia europeia de ‘Barbie’ em Londres

Sam Smith tratava-se de trazer mais para a estréia do filme “Barbie” do outro lado da lagoa … como em muito material extra para completar seu visual.

A cantora apareceu na estréia europeia de quarta-feira em Londres usando uma gola redonda com 16 XL escrito na frente. Não está claro se esse é o tamanho real do equipamento, mas ainda assim é uma GRANDE declaração de moda.

Sam não está no filme, em vez disso eles estão cantando na trilha sonora de “Barbie”… com uma música chamada “Man I Am”, que será lançada na próxima semana, ao mesmo tempo que o Greta Gerwig o filme chega aos cinemas aqui nos Estados Unidos.

margot robbie dar Ryan Goslingpor sua vez, estavam do outro lado do espectro da moda … Ryan foi com um terno verde menta e Margot usava rosa outra vezcomo ela fez durante a promoção do filme.